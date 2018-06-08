名廚安東尼波登自殺身亡 傑米奧利佛致哀

CNN聲明指出，波登被發現陳屍於法國史特拉斯堡（Strasbourg）飯店房間內，他正在當地錄製CNN節目「波登闖異地」（Parts Unknown）的最新一集。

（中央社記者戴雅真倫敦8日專電）61歲知名主廚、主持人安東尼波登自殺身亡，英國名廚傑米奧利佛（Jamie Oliver）在臉書貼出波登的黑白照致哀，讚揚波登打破常規，他的逝去讓全世界的廚師及粉絲遺憾。

波登3月接受「華爾街日報」（Wall StreetJournal）訪問時曾表示，一年365天，他有超過250天都在世界各地拍攝節目。

波登從不避諱談他就很小就開始吸毒。他在2000年出版著作「安東尼波登之廚房機密檔案」（KitchenConfidential: Adventures in the CulinaryUnderbelly），曝光高檔美食內幕，也坦承自己的吸毒經歷，包括曾服用古柯鹼、海洛因和迷幻藥等。

傑米奧利佛在波登的死訊傳出後於臉書貼文悼念。他表示，聽到波登死訊感到十分震驚。波登打破常規，探索各式美食，同時也是十分傑出的作家。「他的離去，為全世界的廚師及粉絲留下了一個巨大的美食空洞，無人能取代。願他安息。」

女廚神勞森（Nigella Lawson）也在推特表示心碎。

西班牙駐英大使溫杜拉（Julian Ventura）在推特稱讚波登是最偉大、學識豐富的墨西哥美食大使之一，同時也是肯定墨西哥移民在美國貢獻的堅定擁護者。

英國「衛報」報導，波登過去一年同時也是反性騷#Me Too活動的支持者。他的女友、義大利女星艾莎阿基多（Asia Argento）是第一波挺身而出指控好萊塢名製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）性騷擾或性侵的女星之一。（編輯：高照芬）1070608

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