NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈逛好市多踩雷　買到「狗不理包子」男友視角看光光　E乳女神登大人8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

名廚安東尼波登自殺身亡 傑米奧利佛致哀

中央社2018/06/08 23:04
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者戴雅真倫敦8日專電）61歲知名主廚、主持人安東尼波登自殺身亡，英國名廚傑米奧利佛（Jamie Oliver）在臉書貼出波登的黑白照致哀，讚揚波登打破常規，他的逝去讓全世界的廚師及粉絲遺憾。

美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，美國名廚兼美食旅遊節目「波登闖異地」主持人波登（AnthonyBourdain）於法國飯店自縊身亡，享壽61歲。

CNN聲明指出，波登被發現陳屍於法國史特拉斯堡（Strasbourg）飯店房間內，他正在當地錄製CNN節目「波登闖異地」（Parts Unknown）的最新一集。

波登3月接受「華爾街日報」（Wall StreetJournal）訪問時曾表示，一年365天，他有超過250天都在世界各地拍攝節目。

波登從不避諱談他就很小就開始吸毒。他在2000年出版著作「安東尼波登之廚房機密檔案」（KitchenConfidential: Adventures in the CulinaryUnderbelly），曝光高檔美食內幕，也坦承自己的吸毒經歷，包括曾服用古柯鹼、海洛因和迷幻藥等。

傑米奧利佛在波登的死訊傳出後於臉書貼文悼念。他表示，聽到波登死訊感到十分震驚。波登打破常規，探索各式美食，同時也是十分傑出的作家。「他的離去，為全世界的廚師及粉絲留下了一個巨大的美食空洞，無人能取代。願他安息。」

女廚神勞森（Nigella Lawson）也在推特表示心碎。

西班牙駐英大使溫杜拉（Julian Ventura）在推特稱讚波登是最偉大、學識豐富的墨西哥美食大使之一，同時也是肯定墨西哥移民在美國貢獻的堅定擁護者。

英國「衛報」報導，波登過去一年同時也是反性騷#Me Too活動的支持者。他的女友、義大利女星艾莎阿基多（Asia Argento）是第一波挺身而出指控好萊塢名製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）性騷擾或性侵的女星之一。（編輯：高照芬）1070608

※珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

加拿大安大略省選舉 進步保...波登與歐巴馬用餐餐桌 越南...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan