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中央社

加拿大安大略省選舉 進步保守黨大勝

中央社2018/06/08 23:03
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者胡玉立多倫多8日專電）加拿大人口最多的安大略省昨天舉行選舉，省民思變下，進步保守黨大勝，一舉拿下過半數76席，將組成政府。連續執政15年的自由黨慘敗，只剩7席。

帶領安省進步保守黨強渡關山的黨魁道格．福特（Doug Ford) ，是多倫多已故前市長羅伯．福特（RobFord）的弟弟，今年3月才在黨內的激烈競爭中贏得黨魁職務。安省大選揭曉後，不少人直稱：「福特王國」（Ford Nation）再現。

昨晚9時開票，不到20分鐘，加拿大國家廣播公司（CBC）發布新聞表示進步保守黨大勝、篤定組成多數政府。顯示安省選民對自由黨長期執政政績不滿，轉而期盼道格．福特帶領進步保守黨，「改變」安省未來。

在選前，自由黨省長溫恩（Kathleen Wynne）眼見選情極度不利，破天荒地承認自由黨將敗，呼籲支持者力保仍有機會當選的省議員。大選結果揭曉後，溫恩僥倖保住省議員席位，但隨即宣布請辭黨魁。

加拿大廣播公司報導，進步保守黨獲得40.6%選票，贏得76席，超過過半數所需的63席；選前民調支持度一直與進步保守黨並駕齊驅的新民主黨，獲得33.7%選票，拿下40席，成為安省最大反對黨；自由黨獲得19.3%選票，7席；綠黨贏得1席。（編輯：郭中翰）1070608

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