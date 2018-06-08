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中央社

洗盤子起家 美國全球馳名大廚波登輕生

中央社2018/06/08 23:10
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社紐約8日綜合外電報導）美國名廚、作家兼電視節目主持人波登（Anthony Bourdain）生於1956年6月25日，他被各大媒體譽為全球最具影響力廚師之一，今天被發現在法國飯店自縊身亡，享壽61歲。

波登1978年畢業於美國廚藝學院（CulinaryInstitute of America），他是待過許多專業廚房的老經驗廚師，包括在紐約知名餐廳Brasserie Les Halles擔任主廚多年。

他最先以2000年著作「安東尼波登之廚房機密檔案」而聞名，他的第一個美食及世界旅遊電視節目是「名廚吃四方」（A Cook's Tour），節目從2002年至2003年在「美食頻道」（Food Network）總共播出35集。

2005年，他開始主持旅遊頻道（Travel Channel）的烹飪及文化探險節目「波登不設限」（AnthonyBourdain：No Reservations，2005至2012年），以及「波登過境」（The Layover，2011至2013年）。

2013年，他轉到美國有線電視新聞網（CNN）主持「波登闖異地」（Anthony Bourdain: Parts Unknown）。

雖然他以烹飪成就和電視節目主持聞名於世，還有一些關於美食、烹飪及旅行冒險的書籍，但波登較鮮為人知的著作，還包括小說與非小說類歷史作品。

法新社報導，波登年輕時曾在一間餐廳洗盤子，後來逐漸爬到主廚大位，他經常在節目中喝酒，並公開透露他和內心惡魔的搏鬥，其中包括吸毒問題。

他在2014年美國廣播電視界的皮博迪獎（PeabodyAwards）典禮致辭說：「我們問很簡單的問題：什麼東西讓你開心？你吃什麼？你喜歡做什麼菜？」

「我們到世界各地去問這些簡單問題，我們常常獲得真正驚人的答案。」

波登身後留下一名11歲女兒阿利安．波登（ArianeBourdain），女兒是和前妻布西亞（Ottavia Busia）所生。自2017年起，他一直和義大利女演員艾莎阿基多（Asia Argento）交往。（譯者：陳彥鈞/核稿：劉學源）1070608

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