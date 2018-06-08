筆電代工廠淡季不淡 英業達、仁寶5月營收帶頭衝

筆電代工廠英業達 (2356-TW) 出貨優於預期， 5 月營收為 436.22 億元，年增 26.25％；仁寶 (2324-TW) 受惠商用筆電加溫，5 月營收為 793.6 億元，年增 13.17%；營收表現優於緯創 (3231-TW)、廣達 (2382-TW) 。
英業達 5 月營收為 436.22 億元，年增 26.25%；筆電出貨量為 180 萬台，加上伺服器、智慧裝置等，出貨量都優於預期，貢獻 5 月表現。
仁寶 5 月營收為 793.6 億元，年增 13.17%。由於商用筆電需求加溫，加上電腦新品刺激消費需求，帶動仁寶 5 月營收。
緯創 5 月營收為 645.71 億元，年增 0.57%。緯創 5 月筆電出貨為 140 萬台、伺服器 19 萬台、電視 20 萬台、桌機 130 萬台、顯示器為 50 萬台。
緯創預估第 2 季為今年營收表現最低點，6 月出貨有望持平或微幅增加，第 3 季表現將比第 2 季好。
廣達 5 月營收為 732.33 億元，年減 1.45%，筆電出貨量約 320 萬台。
廣達表示，由於第 2 季向來為消費性電子產品淡季，出貨動能將集中在下半年，預估上半年筆電出貨表現為持平或小幅下滑，全年下滑幅度在個位數百分點以內。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>