筆電代工廠淡季不淡 英業達、仁寶5月營收帶頭衝

緯創 5 月營收為 645.71 億元，年增 0.57%。緯創 5 月筆電出貨為 140 萬台、伺服器 19 萬台、電視 20 萬台、桌機 130 萬台、顯示器為 50 萬台。

緯創預估第 2 季為今年營收表現最低點，6 月出貨有望持平或微幅增加，第 3 季表現將比第 2 季好。

廣達 5 月營收為 732.33 億元，年減 1.45%，筆電出貨量約 320 萬台。

廣達表示，由於第 2 季向來為消費性電子產品淡季，出貨動能將集中在下半年，預估上半年筆電出貨表現為持平或小幅下滑，全年下滑幅度在個位數百分點以內。