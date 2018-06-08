畢卡索好友兼戰爭攝影家鄧肯辭世 享壽102歲

（中央社法國尼斯8日綜合外電報導）美國攝影家鄧肯昨天在法國辭世，享壽102歲。他因拍攝殘酷的戰爭照片而享譽全球，也為藝術大師畢卡索拍過一些最知名的照片。

法新社報導，鄧肯（David Douglas Duncan）自1960年代起就一直住在法國蔚藍海岸（French Riviera），在坎城（Cannes）郊外的卡斯特拉哈斯（Castellaras）擁有一棟房子。

法國昂蒂布（Antibes）畢卡索博物館館長安德拉爾（Jean-Louis Andral）表示，鄧肯住進法國南部格拉斯鎮（Grasse）一家醫院，「他因肺炎引起的併發症過世，至親環侍在側」。