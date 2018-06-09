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世界海洋日！ 各地淨灘、環保讓地球更美麗

生活中心/綜合報導2018/06/09 17:07
▲慈濟志工與海巡署弟兄一起搬運著纏繞水管的巨大廢棄物，將之從沙灘拖上岸。（圖／慈濟基金會提供）
▲慈濟志工與海巡署弟兄一起搬運著纏繞水管的巨大廢棄物，將之從沙灘拖上岸。（圖／慈濟基金會提供）

台灣海岸線總長超過1千多公里，海裡飄來的垃圾不僅影響海景，更會對生態造成問題。慈濟除了平日在鄰里間推動環保、減塑宣導，為響應6月5日世界環境日、6月8日世界海洋日，台東、花蓮、台中、台南等縣市慈濟志工陸續參與由海巡署、環保局等機關舉辦的相關淨灘、環保宣導活動，彎腰低頭用心撿拾海洋廢棄物，看到沙灘煥然一新，儘管汗水淋漓也滿心歡喜。



▲台東慈濟志工在世界環境日與海巡署、其他團體一起清出1.3噸海洋廢棄物，讓海洋恢復美麗。（圖／慈濟基金會提供）

在東部，台東慈濟志工響應海巡署舉辦的「2018世界海洋日擁抱海洋、幸福共好」淨灘活動，6月5日世界環境日前往台東海濱公園，上午8點在豔陽高溫下穿戴帽子、手套，手持鐵夾、水桶，25位台東慈濟志工與海巡署，以及其他近20個機關團體約400人，在台東海濱公園共撿拾了1.3噸的海洋垃圾，還給海洋一個美麗的沙灘。


▲慈濟志工與海巡署弟兄同心協力，一起將深埋土裡的廢棄漁網挖出。（圖／慈濟基金會提供）

在西部，中區慈濟志工同樣響應海巡署舉辦的「擁抱海洋、幸福共好」淨灘活動。約300位慈濟志工6月7日前往高美濕地，結合其它5百位包含海巡署、其它機關團體，同心協力共同清理超過6.7噸的海洋廢棄物。海巡署李仲威署長表示，舉辦這次淨灘活動重要目的，是要保護珍貴的海洋資源，使其永續發展。


▲6月7日300位中區慈濟志工參與海巡署在高美濕地舉辦的淨灘活動，所有團體共8百多位一起清出6.7噸海洋廢棄物。（圖／慈濟基金會提供）

6月8日世界海洋日，台南慈濟志工同樣響應淨灘活動，邀約慈濟會員、家人於下午15點前往曾文溪南堤沙灘，盼望透過淨灘帶動民眾愛護海洋生態，要讓南台灣海濱的夕陽無限美好。而花蓮慈濟醫院「淨灘社」每個月邀約慈院醫療人員及相關員工，利用假日帶著家人參與淨灘，6月10日下午，也將參與由林務局花蓮林區管理處主辦的「海岸淨灘護林」活動。

近年清出的海洋廢棄物多是寶特瓶、塑膠袋等生活中消耗用品，因此除了宣導資源回收，不丟、少用才能減少垃圾量。台灣各地慈濟志工持續在社區進行環保宣導：減少使用1次性用品、珍惜水資源等。


▲頂著豔陽，慈濟志工一一拾起海洋廢棄物，希望垃圾不要造成遊客的安全，以及危害生態環境。（圖／慈濟基金會提供）

花蓮慈濟志工配合花蓮縣環境保護局舉辦的「淨灘、淨海及環境教育宣導活動」，將於6月9日前往太平洋公園(原南濱公園)主舞台區設攤進行環保宣導，當天上午慈濟志工將用「環保十指口訣」讓大家琅琅上口，輕鬆記得生活中如何做環保，也會宣導「一水多用」等惜水觀念與方法。


▲慈濟志工與海巡署弟兄一起搬運著纏繞水管的巨大廢棄物，將之從沙灘拖上岸。（圖／慈濟基金會提供）

    慈濟基金會表示，慈濟自1990年證嚴法師呼籲垃圾減量、資源回收後，投入環保二十餘年，因應社會風氣，從宣導資源回收到推動「清境在源頭」，鼓勵惜福、延續物命不遺餘力，期望落實環保能成為共知、共識、共行。

關鍵字環保淨灘淨海公益慈濟
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