影／金廈攜手放流魚苗77萬尾　共同復育海洋生態資源

為了讓金廈海域漁業資源永續發展，兩岸漁政單位8日上午攜手在小金門檳榔嶼附近海域，共同流放77萬餘尾魚苗，當中不乏黃魚與黑鯛等高經濟魚種，以實際行動宣示共同維護海洋資源的決心。

一隻隻出生不到三個月的小魚苗，似乎早已迫不急待，在充氧的水袋及養殖桶內不安份的游動著，最後是在兩岸志工們攜手協助下，小魚苗順著漁梯滑入金廈海域，重新回歸大海的懷抱。

為了更能符合金門附近海域的生態環境，提高魚苗在海洋中的存活率，金門縣水試所技士梨錦超說，早在半年前便開始著手進行選種，經過三個月來的研究與培育，成功孵育午仔、黑鯛、鱸魚、平鯛各3萬尾。加上廈門市海洋漁業研究所所提供的黃鰭鯛及大黃魚，此次放流魚苗超過77萬。