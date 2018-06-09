影／金廈攜手放流魚苗77萬尾　共同復育海洋生態資源

為了讓金廈海域漁業資源永續發展，兩岸漁政單位8日上午攜手在小金門檳榔嶼附近海域，共同流放77萬餘尾魚苗，當中不乏黃魚與黑鯛等高經濟魚種，以實際行動宣示共同維護海洋資源的決心。
一隻隻出生不到三個月的小魚苗，似乎早已迫不急待，在充氧的水袋及養殖桶內不安份的游動著，最後是在兩岸志工們攜手協助下，小魚苗順著漁梯滑入金廈海域，重新回歸大海的懷抱。
為了更能符合金門附近海域的生態環境，提高魚苗在海洋中的存活率，金門縣水試所技士梨錦超說，早在半年前便開始著手進行選種，經過三個月來的研究與培育，成功孵育午仔、黑鯛、鱸魚、平鯛各3萬尾。加上廈門市海洋漁業研究所所提供的黃鰭鯛及大黃魚，此次放流魚苗超過77萬。
從104年開始，金門、廈門兩岸聯合放流活動，魚苗放流尾數累積已達250萬尾，其目的就是為了讓漁業資源日益枯竭的金廈海域，盡早恢復生機。
金門縣建設處副處長王垣表示，經過4年多來的努力，透過漁民回饋能釣到黃魚、鯛魚等高端魚種，頻率及數量已逐漸增加，由此可知，兩共同復育海洋生態資源，已經開始顯現出成效。
金門縣水試所呼籲近期兩岸漁民避免於放流處及周邊海域進行強度漁撈，讓放流魚苗能有成長的空間與時間，方能有效增益漁民的獲利。