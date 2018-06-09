歐央行放話縮QE ? 美元後勢觀察2重點　台幣恐盤整

元大標普美元ER單日正向2倍基金經理人黃議玄分析，美元指數受到貿易戰戰線擴大影響，終止了連續上漲2個月的上漲走勢，出現了較為明顯的下跌行情，主要是市場靜待美歐兩大央行將朝開利率決策會議，因歐元區通膨數據好轉，市場預期歐洲央行將提出縮減QE計畫，歐元止跌於1.15並出現明顯上漲行情，間接影響美元指數走弱，美德利差也開始同步出現走弱的跡象。貿易戰消息面的紛擾，加上市場對歐洲央行縮減QE情緒的推升，也成為今年下半年美元指數最大的影響變數。

新台幣兌美元6月8日收29.816元、貶7.6分，連續2個交易日收貶，累計1周下來則升值4.8分、升幅0.16%。展望後勢，市場人士認為，由於這波新台幣升幅已大，市場擔憂央行進場調節，緩和台幣升勢，因此，在美國聯準會利率決策會議前，新台幣可能在29.65至29.8元區間盤整。至於影響美元指數後續走勢發展，可觀察2大重點包括歐洲央行是否提出縮減QE計畫及G7是否出現意外性的談話。

也因此，未來1周美元指數要關注2大重點，包括歐洲央行是否提出縮減QE計畫？G7是否出現意外性的談話？這都將影響美元指數後續的走勢發展。

瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele也分析，儘管義大利的政治危機備受關注，讓人回想起2011年歐元區債務危機，但該地區的通膨數據表明經濟仍在復甦軌道。5月歐元區整體通膨率為1.9%，與歐洲央行的目標相符，也是1年多以來的最快增速。

因此，即便近期的採購經理人指數（PMI）疲軟，但「硬」數據令人鼓舞，加上近期歐元區房價出現2006年以來的最大年化漲幅，失業率持續下降，瑞銀認為這種環境為歐洲央行在年底前結束債券購買計畫打下更為堅實的基礎，歐洲央行結束量化寬鬆將導致債券殖利率上升，亦看好歐元長期走勢，未來12個月歐元兌美元的目標價估在1.3價位。

至於日圓，元大標普日圓ER單日正向2倍基金經理人蔡佳融表示，在川金會將如期舉行與義大利政局回穩的情況下，市場避險情緒明顯緩和，日圓漲勢受阻，而美國最新非農等經濟數據表現亮眼，超乎了市場的預期，強勁的就業數據抵銷了投資人對貿易戰的部分擔憂，反之通膨的議題再度浮上檯面，大大加深市場對6月13日美國聯準會利率決策會議升息的預期。

此外，最新公布的日本5月製造業採購經理人指數(PMI)，自上月的53.8降至52.8、而日本5月服務業採購經理人指數（PMI）則自上月的52.5降至51。雖然指數皆位於50之上，顯示日本景氣仍處於擴張期，但經濟成長的速度有放緩的趨勢。也因此，在美國經濟表現持續亮眼及日本經濟成長放緩，此消彼漲之下，蔡佳融預期，日圓難以走強，且市場避險情緒明顯降溫，也不利於日圓走勢。