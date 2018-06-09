油價回穩通膨壓力舒緩　有利美債維持回升

根據《彭博社》報導，美國政府要求OPEC（石油輸出國家組織）成員國每日應增加100萬桶的原油供給，主因在於美國零售汽油價格，已攀至逾3年新高。另外，隨著頁岩油產業的發展，美國原油產量明顯提升，目前來到每日1,076萬桶的水準，供給面利空衝擊油價表現，使通膨壓力舒緩，有利美債維持回升。

第一金投信指出，美國能源部公布報告顯示，截至6月1日當周，美國原油庫存增加207.2萬桶至436.6百萬桶，市場預估減少182.4萬桶，庫存意外增加，加上其他產油大國暗示可能提高產量，使國際油價回跌，但隨後在美元下跌下，跌勢收斂。