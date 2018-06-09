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油價回穩通膨壓力舒緩　有利美債維持回升

記者許家禎／台北報導2018/06/09 18:10
▲投信業者指出，油價回穩通膨壓力舒緩將有利美債維持回升。（圖／NOWnews資料照）
▲投信業者指出，油價回穩通膨壓力舒緩將有利美債維持回升。（圖／NOWnews資料照）

根據《彭博社》報導，美國政府要求OPEC（石油輸出國家組織）成員國每日應增加100萬桶的原油供給，主因在於美國零售汽油價格，已攀至逾3年新高。另外，隨著頁岩油產業的發展，美國原油產量明顯提升，目前來到每日1,076萬桶的水準，供給面利空衝擊油價表現，使通膨壓力舒緩，有利美債維持回升。

第一金投信指出，美國能源部公布報告顯示，截至6月1日當周，美國原油庫存增加207.2萬桶至436.6百萬桶，市場預估減少182.4萬桶，庫存意外增加，加上其他產油大國暗示可能提高產量，使國際油價回跌，但隨後在美元下跌下，跌勢收斂。

國泰投信ETF團隊基金經理人鄭立誠表示，增加原油供給，使得西德州原油期貨價格由波段高點的每桶72.6美元快速回跌至7日的65.9美元，通膨壓力有所舒緩，有利美債維持回升走勢。他說，油價向來是觀察通膨的關鍵指標，只要油價持穩在一定水準範圍，約每桶65至70美元之間，來自原物料漲價所推升的通膨風險就相對受控。

此外，隨著去年9月以來美債收益率的攀高，可望吸引各國央行及機構法人的買盤進駐，以彭博巴克萊20年期美國公債指數為例，近期收益率約在3.0%至3.2%之間，收益率具備長線投資價值，建議投資人可選擇長年期美債ETF配置。

關鍵字油價國際油價加油美債通膨
台青創業搶成功　跨出台灣覓資源

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