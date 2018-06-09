侏羅紀2再掀恐龍熱　實境樂園、聯名冰沙都超夯

搶在暑假前《侏羅紀世界：殞落國度》正式上映，首日票房就衝上3950萬元，面對上映後第一個周末，許多業者看好這波恐龍熱潮，紛紛推出各種各樣的聯名商場搶市，不僅有百貨業者特別打造探險之旅，將一比一大的巨大暴龍運來台灣，超商業者也推出恐龍杯款的薄荷巧克力冰沙搶攻夏季觀影商機，更有食品業者將早餐脆片改成電影限量包裝，要吸引小朋友目光；此外，更有網購業者限量開賣侏羅紀公園1-3鐵盒版藍光光碟，限量只有200組，預估相關周邊商品業績會隨著電影持續熱播再攀升4成成長。

侏羅紀公園自1993年推出第一部至今已滿25周年，第五部系列電影《侏羅紀世界：殞落國度》搶在暑假前推出，再度掀起一波恐龍熱潮。統一時代百貨台北店特別攜手環球電影公司，在夢廣場打造一處擬真的電影情境空間，園區內有遠渡重洋的巨大暴龍及迅猛龍，還有VR體驗、侏羅紀世界授權手遊、恐龍知識館，以及侏羅紀世界特選商品等。