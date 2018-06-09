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侏羅紀2再掀恐龍熱　實境樂園、聯名冰沙都超夯

記者彭夢竺／台北報導2018/06/09 12:35
▲看好《侏羅紀世界：殞落國度》上映的熱潮，百貨業者特別攜手環球電影公司，打造電影情境空間。（圖／統一時代提供）
▲看好《侏羅紀世界：殞落國度》上映的熱潮，百貨業者特別攜手環球電影公司，打造電影情境空間。（圖／統一時代提供）

搶在暑假前《侏羅紀世界：殞落國度》正式上映，首日票房就衝上3950萬元，面對上映後第一個周末，許多業者看好這波恐龍熱潮，紛紛推出各種各樣的聯名商場搶市，不僅有百貨業者特別打造探險之旅，將一比一大的巨大暴龍運來台灣，超商業者也推出恐龍杯款的薄荷巧克力冰沙搶攻夏季觀影商機，更有食品業者將早餐脆片改成電影限量包裝，要吸引小朋友目光；此外，更有網購業者限量開賣侏羅紀公園1-3鐵盒版藍光光碟，限量只有200組，預估相關周邊商品業績會隨著電影持續熱播再攀升4成成長。

侏羅紀公園自1993年推出第一部至今已滿25周年，第五部系列電影《侏羅紀世界：殞落國度》搶在暑假前推出，再度掀起一波恐龍熱潮。統一時代百貨台北店特別攜手環球電影公司，在夢廣場打造一處擬真的電影情境空間，園區內有遠渡重洋的巨大暴龍及迅猛龍，還有VR體驗、侏羅紀世界授權手遊、恐龍知識館，以及侏羅紀世界特選商品等。

為讓廣大的恐龍迷看電影也能大飽口福，全家便利商店的酷繽沙也出新招，與電影推出推聯名杯款，共有2種恐龍剪影肖像，搭配薄荷巧克力冰沙的藍色氛圍，以期間限定的方式銷售，勢必可再引發討論；樂天市場觀察也發現，近兩周侏羅紀世界、恐龍等相關關鍵字搜尋量暴增6倍，周邊商品業績也較上月明顯激增4成，恐龍周邊商品數量更已超過2千多項，預估整體銷量會再攀升4成。

看準恐龍商機，樂天市場限量開賣侏羅紀公園1-3限量鐵盒版藍光BD，祭出6折優惠，指定日期使用信用卡消費還有額外回饋；此外，為了吸引小朋友目光，雀巢早餐脆片也因應今夏恐龍狂潮，推出電影限量包裝，消費者只要在活動網站上輸入盒內專屬代碼，有機會獲得全家暢遊夏威夷侏羅紀體驗之旅，滿額還送龍蛋早餐碗。

關鍵字侏羅紀世界：殞落國度恐龍統一時代百貨全家便利商店樂天市場雀巢早餐脆片
美元後勢兩觀察重點　台幣恐盤整

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