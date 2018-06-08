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即時跑馬燈臺灣產業設計50年調查研究展登場松坂大輔甜蜜復仇　對軟銀拿第3勝8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
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臺灣產業設計50年展　期許走過半世紀迎向新未來

記者金武鳳／台中報導2018/06/09 06:00
▲台灣產業設計50年調查研究展今登場，產業設計界老中青齊聚一堂，見證產業設計半世紀發展史（圖／金武鳳攝 , 2018.6.8)
▲台灣產業設計50年調查研究展今登場，產業設計界老中青齊聚一堂，見證產業設計半世紀發展史（圖／金武鳳攝 , 2018.6.8)

由文化部文資局策畫主辦的「臺灣產業設計50年調查研究暨展覽」，8日起在台中文創園區登場，這場期間橫跨半世紀的產業設計展，以台灣不同年代的「食衣住行及育樂」六大領域分類展出，透過展出各年代實物及調查成果，帶領民眾一窺台灣產業設計發展史跡。

「台灣產業設計50年調查研究暨展覽」今揭幕，由文資局長施國隆主持，產業設計界老中青全都會聚一堂，見證產業設計走過半世紀的軌跡與成就。正如文資局長施國隆表示，50年的發展歷程代表的不只是設計，更具有文化資產價值，象徵傳承，也是永績發展的資本。

施國隆表示，新修正的文化資產保存法規定，要拆除超過50年的公有建築，必須要做價值評估，可見50年以上歷程即可列為文資評估，50年的調查研究成果已成為檔案文獻，不只是設計產品，更具文資價值。


▲台灣產業設計展的實物展區，可見到各年代的代表性物品，讓人有回到從前的感覺（圖／金武鳳攝 , 2018.6.8)

文資局主辦、中華民國工業設計協會等單位共同執行「台灣產業設計50年調查研究暨展覽」專案成果，8日在在台中文創園區以熱鬧鼓藝演出開幕，將展至7月29日，是產業設計界盛事，設計界老中青齊聚一堂，包括工業設計耆老王健等人都列席見證。

策展人中華民國工業設計協會理事長林磐聳表示，展出以1967年作為台灣產業設計50年的調查起點，研究台灣不同年代的產業設計，建構出台灣本土設計特有的文化資產，期間並將舉辦工業設計、視覺設計及室內設計等3場系列論壇。


▲實物展區的衣專區裡，可見到自北到南名校女學生制服，從不同的穿著方式，例如北部將上衣塞入裙裡，中南部是放在裙外，原因可能與天氣有關，很有趣（圖／金武鳳攝 , 2018.6.8)

最特別的是，展場規劃實物展出，依食衣住行育樂六大領域，蒐羅50年來演進的代表物品，包括傳統手繪廣告看板、郵筒，還有台灣第一部「台視牌」電視機，在行的部分，展出各年代腳踏車和台灣自製的飛羚轎車等，在衣的展區，還能看到北中南名校的女學生製服，讓參觀民眾彷如走進時光燧道，驚見「那一年我們騎過的腳踏車」，很能勾起懷舊情懷。

 

 

關鍵字產業設計展台中文創園區文資局施國隆
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