影／「十年樂恆」　大同中學第10屆音樂班畢演撼動全場

常任指揮莊峰式表示，演奏會融合了以擊樂演奏版本的大陸作曲家李民雄創作的《龍騰虎躍》、還有山里佐和子所編曲的「淚光閃閃」，和當前火紅的電影主題曲神鬼奇航《世界的盡頭》、迪士尼創作的《小小世界》《小美人魚》、日本動畫的《崖上的波妞》、台灣民歌的《外婆的澎湖灣》等多國曲風和元素。

以「十年樂恆」為主題，大同中學國中部第10屆音樂班成果發表會暨畢業音樂會，於8日晚假屏東藝術館十全十美演出。3年級即將踏出校門的27位畢業生，則以山里佐和子所編曲的「淚光閃閃」，獻給教導他們的老師及在後支持的家人，撼動了全場的聽眾，大家都給音樂班孩子精彩的演出，抱以熱烈的掌聲。



▲崇蘭、復興國小合唱團及後援會家長到台前一起合唱「淚光閃閃」。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.08）

今年較特別邀請崇蘭、復興國小合唱團及後援會家長一起出場合唱「淚光閃閃」，位畢業生致上最誠摯的祝福！並且將行進管樂表演方式，首創運用在室內演奏，在視覺與聽覺上都是一場音樂饗宴。



▲以行進管樂表演方式移至室內演奏，在視覺與聽覺上都是一場音樂饗宴。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.08）

大同音樂班於95年成立至今屆滿12年，不論在音樂比賽或音樂演出皆獲好評，在指揮莊峰武教練及陳玉書老師的帶領下，教學團隊盡心盡力的付出，讓孩子有優良的學習成效，一路走來始終維持對音樂藝術的熱情與執著，在術科成績亮眼，學科也不遑多讓，表現搶眼，得到大家的肯定。



▲安可曲「外婆的澎湖灣」現場觀眾一起打著節拍，給音樂班孩子精彩的演出抱以熱烈的掌聲。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.08）

同中第10屆音樂班的27位畢業生，從參與節目規劃、海報設計、節目手冊的印製，他們都全力投入此次音樂成果發表會的演出，這也是他們在音樂班三年來的學習路程，要向全縣的鄉親、師長、家長們展現出他們的學習成果，就在安可曲「外婆的澎湖灣」後，在一旁的家長親友早已按捺不住蜂擁至舞台，向師長、孩子們獻上鮮花和祝福，並在鎂光燈不斷閃爍下，拍攝下永遠留存的畫面與鏡頭。