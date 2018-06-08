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即時跑馬燈逛好市多踩雷　買到「狗不理包子」男友視角看光光　E乳女神登大人8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
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她逛好市多買到地雷商品　這款肉包真的「狗不理」

生活中心／綜合報導2018/06/09 00:15
▲網友在好市多買了某個品牌的鮮肉包，竟超難吃，連貪吃的愛犬都露出驚恐表情。（圖／翻攝自臉書社團《Costco 好市多 商品經驗老實說》 , 2018.06.08）
▲網友在好市多買了某個品牌的鮮肉包，竟超難吃，連貪吃的愛犬都露出驚恐表情。（圖／翻攝自臉書社團《Costco 好市多 商品經驗老實說》 , 2018.06.08）

連鎖美式大賣場好市多（ Costco ）商品多元，不少熱銷產品更動輒引爆搶購「喪屍潮」，但也不是每項商品都能獲得好評。近來有網友討論好市多的「地雷商品」，其中某款包子不只人不想吃，就連貪吃的狗兒都出現了驚恐表情，讓人直呼「這就是傳說中的狗不理包子！」

一名網友在臉書社團《 Costco 好市多 商品經驗老實說》發文表示，自己在好市多買了某個品牌的鮮豬肉包，卻超級難吃，「外皮簡直有嚼勁到像橡皮筋，重點是皮厚想吃到肉像挖礦一樣艱難，裡面爛爛的很糊，皮跟肉完全是不一樣的個體，而且堪稱鮮豬肉包，裡面內餡一點也不鮮，肉味非常腥，而且超油！」讓她直呼太可怕，還說隨便一家早餐店的肉包都比這個好吃。

由於肉包實在太難吃，老公跟同事都沒人願意吃，最後他們想到「肉包子打狗，一去不回」，決定把肉包餵給愛犬「大黑」，不料原本超貪吃、什麼都好的「大黑」看到肉包竟露出了驚恐的表情，讓她直呼這款肉包「連打狗，狗都不屑，這就是傳說中的『狗不理包子』！」呼籲大家千萬別買，「人可以亂說謊，但狗的表情不會騙人啊」。

超生動的敘述讓網友們笑翻，「這狗的眼神說明一切」、「狗狗是誠實的」、「這狗狗的表情太有說服力了」、「能讓狗都不想吃的肉包...有點想去買來讚嘆一下」；不過也有網友認為肉包並不難吃，原 po 則表示，口味是很主觀的，「也許他本來真的沒那麼難吃，但我就是好死不死買到最暗黑那一包」，也說自己發文只是想幽默地陳述自己的經驗，希望大家笑笑就好，不用太認真。


 

關鍵字狗不理包子肉包好市多costco地雷商品
日本「最沒人氣的動物園」　...

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