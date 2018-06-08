她逛好市多買到地雷商品　這款肉包真的「狗不理」

連鎖美式大賣場好市多（ Costco ）商品多元，不少熱銷產品更動輒引爆搶購「喪屍潮」，但也不是每項商品都能獲得好評。近來有網友討論好市多的「地雷商品」，其中某款包子不只人不想吃，就連貪吃的狗兒都出現了驚恐表情，讓人直呼「這就是傳說中的狗不理包子！」

一名網友在臉書社團《 Costco 好市多 商品經驗老實說》發文表示，自己在好市多買了某個品牌的鮮豬肉包，卻超級難吃，「外皮簡直有嚼勁到像橡皮筋，重點是皮厚想吃到肉像挖礦一樣艱難，裡面爛爛的很糊，皮跟肉完全是不一樣的個體，而且堪稱鮮豬肉包，裡面內餡一點也不鮮，肉味非常腥，而且超油！」讓她直呼太可怕，還說隨便一家早餐店的肉包都比這個好吃。