影／七十多歲老翁砍殺枕邊人　老太太身受十多處刀傷

高雄市小港區晚間發生了一起七十多歲老翁砍殺枕邊人的案件，警方出動優勢警力強勢攻堅，消防局出動雲梯車支援，消防局救護車將身受十多處刀傷的老太太送醫急救，嫌犯已被逮捕送往派出所偵辦中。



▲消防局出動雲梯車支援警方攻堅行動。（圖／記者郭俊暉攝 , 2018.06.08）

高雄市小港區桂園路8日晚間21時許，發生了一起七十多歲葉姓老翁砍殺枕邊人的案件，警方獲報後立即趕往現場，因考量葉姓老翁有可能會自殘，警方於22時40分左右運用優勢警力及消防局雲梯車強勢攻堅，警方從四樓頂加蓋鐵皮屋打破窗戶進入屋內，順利逮捕凶嫌，過程中帶隊攻堅的漢民所所長林正立手部被玻璃割傷幸無大礙。



▲漢民所所長林正立（中）帶隊攻堅。（圖／記者郭俊暉攝 , 2018.06.08）



▲漢民所所長林正立攻堅時遭玻璃割傷，經現場消防局救護人員簡易清洗傷口後無大礙。（圖／記者郭俊暉攝 , 2018.06.08）

葉姓老翁砍殺老婆的案件起因，疑似為兩人在家中發生囗角所致。遭枕邊人砍殺之老太太身中十多處刀傷，主要傷在手腳部位，生命跡象穩定、意識清楚，但多處刀傷深可見骨，目前已經轉送至高醫救治，而葉姓嫌犯目前被帶回派出所偵辦中，整起事件將由警方深入調查。