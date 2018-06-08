瓜國火山爆發至少109死 溝通不良延誤疏散

（中央社瓜地馬拉市7日綜合外電報導）瓜地馬拉火峰火山3日出現40年來最嚴重爆發，截至目前已確認109人死亡。官員坦承，救難當局和火山學家間溝通不良，導致延誤疏散。當局也已通知航管單位注意飛航安全。

路透社報導，火峰火山（Fuego volcano）噴發灼熱氣體和火山灰滾滾而下，落在廣大區域，火山還噴出快速流動的致命火山碎屑流，橫掃鄰近城鎮。

瓜地馬拉鑑識科學研究所（Inacif）今天稍早指出，死亡人數逐漸攀升，目前已達到109人。搜救團隊曾在遭火山灰和火山熔岩覆蓋的大片遭破壞地景積極尋找倖存者和罹難者。當局表示，搜救工作今天暫停，因環境對救難人員而言太危險。