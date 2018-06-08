QS大學排名台校被標五星旗 網站火速改正

（中央社記者戴雅真倫敦8日專電）英國QS高等教育機構近日公布的「2019年世界大學排名」，將台灣的大學錯置為中華人民共和國的五星旗，經駐英代表處教育組聯繫，網站已於今天下午火速更正，將國旗全數拿掉。

英國高等教育調查公司Quacquarelli Symonds（QS）日前公布最新世界大學排行，美國的麻省理工學院連續7年排名第一，台灣共有17所大學上榜，台灣大學名列72名，是台灣唯一進入全球前百大的學府，比去年進步4名，私校以台北醫學大學排名第362名，表現最佳。

不過後續被媒體發現，QS官方網站竟將台灣學校的國旗圖示，錯置為中華人民共和國的五星旗。駐英國代表處教育組以電話、信函並行方式，向QS高等教育機構提出抗議，要求即予改正。