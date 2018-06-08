北投代天府　伍府千歲護佑百姓

北投代天府建廟的歷史其實不長，大約五十年，但根據地方耆老以及學者研究指出，北投代天府內的伍府千歲是隨著北投望族陳姓的開台祖奉請來台，已有數百年的歷史。

北投代天府位於北投區豐年路，在北投捷運站的不遠處，與周氏節孝坊比鄰，廟中主神為伍府千歲，數百年前由北投陳姓的開台祖奉請來台。

剛開始伍府千歲供俸在開台祖所開設的「陳柏記商號」的廳堂。隨著時代演進，北投陳姓的子孫開枝散葉，所以祭祀方式改為陳姓各支脈輪流祭祀。日治時期，總督府提倡皇民化運動與「眾神升天」，欲將神像焚毀，陳姓族人遂將神明金身藏於牆壁中並以蓑衣掩蓋，因此得以保存。

到了民國六十三年，北投陳姓的陳永章先生有感伍府千歲是北投陳姓的守護神，因而與眾多族人籌資購地，建廟在周氏節孝坊之旁。北投代天府的歷史見證了北投陳姓與北投的開拓歷史，也是北投陳姓族人凝聚力的象徵。

地方耆老表示，以前北投代天府仍有神明乩身，王爺會降駕濟世，且不同王爺的專科不同。北投代天府的王爺並非鯤鯓王的分靈，但曾藉由乩身表示自己與鯤鯓王有淵源。北投代天府的祭典在農曆的六月十五，是北投當地的一大宗教盛事。

參考資料

《異地血脈－記述北投陳氏與北投之開發》，陳浩泰、簡錦祥合著。

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