川普籲讓俄重返 G7歐洲成員齊說不

（中央社加拿大拉馬爾拜8日綜合外電報導）法國總統馬克宏辦公室今天指出，七大工業國集團（G7）裡的歐洲成員，今天一致反對美國總統川普所提讓俄羅斯重返集團的呼籲。

川普從白宮出發赴加拿大參加G7峰會前還對記者表示，G7將俄羅斯逐出全球最先進經濟體集團的決定，應該要撤銷。他說：「過去這段時間，我是俄羅斯的最大惡夢。話雖如此，俄國應該參加這次峰會。」

法新社報導，包括法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）、英國首相梅伊（Theresa May）及新任義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）在G7峰會場外進行談話，達成反對俄國重返的共同立場。