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中央社

意圖串證 前川普競選總幹事遭追加起訴

中央社2018/06/09 03:21
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）調查通俄案的美國特別檢察官穆勒（Robert Mueller）已對總統川普前競選總幹事曼納福特（Paul Manafort）追加起訴。曼納福特疑要證人說謊，被控串證。

美聯社報導，曼納福特與曾一起共事的烏克蘭人克里姆尼克（Konstantin Kilimnik）遭追加起訴，是今天的最新消息。數天前檢察官才指控，在曼納福特等候為烏克蘭從事遊說工作遭起訴重罪的審判前，與克里姆尼克試圖影響證人。

曼納福特去年遭穆勒依洗錢、涉犯銀行和稅務詐欺、為烏克蘭從事遊說工作但未登記為外國代理人等起訴。曼納福特不認罪。

美聯社認為，曼納福特持續與檢方頑抗，最新的追加起訴將讓他更形不利，有助穆勒取得曼納福特的認罪，藉以獲得通俄案的重要證詞。

不過新的追加起訴與曼納福特擔任川普競選總幹事無涉，也與俄國干預大選的調查無關。

新的追加起訴，以曼納福特與克里姆尼克兩人今年初與2名證人接觸，指控兩人妨害司法、共謀妨害司法；2名證人是曼納福特代表烏克蘭的親俄政黨遊說時的同事。2人告訴聯邦調查局（FBI），他們相信曼納福特與克里姆尼克要他們在工作性質一事上說謊。

現年69歲的曼納福特仍堅稱無罪。他今天透過發言人表示，正與律師審視追加起訴一事。

檢察官表示，曼納福特等人今年2月首度透過電話與加密簡訊App等方式與證人聯繫，當時曼納福特正遭限制住居，且大陪審團才駁回檢方對曼納福特的另一起訴；克里姆尼克則於今年4月接觸證人。（譯者：陳亦偉）1070609

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