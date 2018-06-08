華郵：中駭客竊得美水下作戰機敏資料

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）「華盛頓郵報」今天引述不具名官員披露，中國政府的駭客今年初侵入美國海軍一間合約商的電腦，竊得大量高度敏感的水下作戰資料，包括用於美國潛艦的超音速反艦飛彈計畫。

官員以全案仍在調查為由而不願具名。他告訴華郵，這起駭客入侵是發生於今年1月及2月。駭客鎖定一間為美國海軍水下作戰中心（Naval Undersea WarfareCenter）工作的合約商，不過官員未透露合約商名字。

據官員透露，遭竊的超音速反艦飛彈計畫，是要在2020年之前研發出一款供美軍潛艦用的飛彈。