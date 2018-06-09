高雄市榮民服務處　舉辦粽葉飄香慶端午嘉年華活動

高雄市榮民服務處於今(9)日上午，在高雄市左營區祥和山莊，舉辦粽葉飄香慶端午、多元服務嘉年華活動，場面溫馨。

這項由高雄巿榮服處與社團法人榮民榮眷基金會共同舉辦的粽葉飄香慶端午、多元服務嘉年華活動，是由高雄市榮民服務處處長王繼開與榮民榮眷基金會秘書長尤志煌共同主持，有榮欣志工及8個社會善心團體，在場提供多元資源服務，共同祝福榮民伯伯及榮(遺)眷媽媽歡度端午佳節。

高雄市榮民服務處處長王繼開表示，此次嘉年華活動，有榮民榮眷基金會贊助1千顆美味香粽、美髮個人工作室愛心義剪、炭火愛心平台的公益物資發送、社團法人台灣雷特氏症病友關懷協會提供病友關懷、保安善心協會的歌舞表演、高雄榮民總醫院駐點健康醫療諮詢、正雄眼鏡公司老花眼鏡驗光及諮詢服務、億聲助聽公司助聽器清潔保養及調整校正服務等。