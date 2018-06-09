高雄市榮民服務處　舉辦粽葉飄香慶端午嘉年華活動

高雄市榮民服務處於今(9)日上午，在高雄市左營區祥和山莊，舉辦粽葉飄香慶端午、多元服務嘉年華活動，場面溫馨。
這項由高雄巿榮服處與社團法人榮民榮眷基金會共同舉辦的粽葉飄香慶端午、多元服務嘉年華活動，是由高雄市榮民服務處處長王繼開與榮民榮眷基金會秘書長尤志煌共同主持，有榮欣志工及8個社會善心團體，在場提供多元資源服務，共同祝福榮民伯伯及榮(遺)眷媽媽歡度端午佳節。
高雄市榮民服務處處長王繼開表示，此次嘉年華活動，有榮民榮眷基金會贊助1千顆美味香粽、美髮個人工作室愛心義剪、炭火愛心平台的公益物資發送、社團法人台灣雷特氏症病友關懷協會提供病友關懷、保安善心協會的歌舞表演、高雄榮民總醫院駐點健康醫療諮詢、正雄眼鏡公司老花眼鏡驗光及諮詢服務、億聲助聽公司助聽器清潔保養及調整校正服務等。
另為防止登革熱病媒蚊孳生，於汛期及颱風季節前，海軍陸戰隊指揮部及榮欣志工更發動環境消毒及打掃，讓榮民長輩們能安心歡度端節，並藉此機會向他們獻上崇高的敬意與感謝。
▲高雄市榮民服務處處長王繼開在活動中致送粽子給榮民前輩。(圖／記者黃守作攝，2018.06.09)
在活動中，王繼開處長陪同榮民榮眷基金會尤志煌秘書長逐一向與會每位榮民眷親切問候，並祝賀端節快樂，同時致贈感謝狀表彰此次所有參與服務嘉年華活動的慈善團體，由於大家熱忱愛心與辛苦付出，讓現場所有曾為保家衛國而犧牲奉獻的年長榮民眷們，感受到最溫馨難忘的端午佳節。