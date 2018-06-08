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中央社

禁用塑膠吸管 里約市議會通過

中央社2018/06/09 07:55
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者唐雅陵聖保羅8日專電）里約熱內盧可能很快成為巴西第一個禁止在海灘小吃店、酒吧和餐廳使用塑膠吸管的城市。昨天下午，里約市議會二讀通過一項禁止餐飲業者提供塑膠吸管的法案。

這項法案規定，不遵守法律的營業場所將處以巴西幣3000元（約新台幣2萬4000元）罰款，如果重複犯罪，金額可以倍增。法案同時建議使用生物可分解材質環保吸管，取代塑膠吸管。

非政府組織「我的里約」（Meu Rio）發起線上連署活動，吸引超過1萬5000人支持相關法案，現在只差里約市長克里維拉（Marcelo Crivella）裁定即可生效。

非政府組織在活動網頁上指出，吸管約占全球總垃圾量的4%。雖然沒有足夠數據顯示巴西的吸管使用量，但在像巴西這樣的大陸型國家－如美國，每天估計使用5億支吸管，如果把這些吸管連起來，足以繞地球兩圈半。

里約的策略符合打擊塑膠垃圾和預防海洋汙染物的全球性運動。據聯合國表示，至少有50個國家在這方面提出建議。

最近，歐洲聯盟委員會的新規定，也是為了減少，甚至禁止使用一次性塑膠產品，這些產品占歐洲海灘最常見廢物的70%。印度也在本周宣布未來五年，將遵循相同政策方向。（編輯：屈享平）1070609

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