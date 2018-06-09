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行政院海洋委員會　慶祝2018年世界海洋日活動

記者黃守作／高雄報導2018/06/09 11:27
▲行政院海洋委員會舉辦慶祝2018年世界海洋日活動。(圖／記者黃守作攝，2018.06.09)
▲行政院海洋委員會舉辦慶祝2018年世界海洋日活動。(圖／記者黃守作攝，2018.06.09)

行政院海洋委員會於今(9)日上午，在高雄港海軍新濱碼頭，舉辦慶祝2018年世界海洋日活動，吸引許多民眾前往參觀。

行政院海洋委員會慶祝2018年世界海洋日活動，是由該委員會主任委員黃煌煇主持，副主任委員陳陽益、龔光宇、主任秘書劉國列率所署單位人員與會。

海洋委員會主任委員黃煌煇表示，聯合國為提倡世人對海洋的關心與海洋環境的保護，訂定每年6月8日為世界海洋日，該委員會為響應國際社會對海洋的重視，乃於9日舉辦此一2018年世界海洋日活動，也是該委員會成立以來，第1個大型海洋類型活動。

黃煌煇主任委員指出，行政院藉由海洋專責機關，在高雄市成立海洋委員會，除導入相關資源，以均衡南北區域發展外，在高雄港都推動海洋事務發展，也象徵政府全力投入海洋發展的堅毅決心。

黃煌煇並指出，此一活動主題為「擁抱海洋‧幸福共好」，由該委員會海巡署結合行政院農委會漁業署、高雄市政府海洋局等多家機關聯合陳展與宣傳海洋事務之重要性，而在現場則規劃大型海巡艦艇參觀、艦艇船模及高科技裝備展示等。


▲在會場設置適合大小朋友同樂的趣味活動及美食區，以增加活動多元及豐富性。(圖／記者黃守作攝，2018.06.09)

主辦單位為增加活動多元及豐富性，在會場設置適合大小朋友同樂的趣味活動及美食區，以供現場民眾親身體驗。


▲艦艇船模及高科技裝備展示區(圖／記者黃守作攝，2018.06.09)

在活動中除設有4大海洋主題展示外，並有海巡署特勤隊戰技、海軍陸戰隊樂儀隊表演、且開放巡防艦艇參觀等活動，海巡署各地區人才招募亦進駐活動現場，向民眾說明及介紹海巡相關文化與特性，同時鼓勵青年學子加入海巡的行列，成為守護海洋新力量。  

關鍵字高雄海巡署海軍陸戰隊
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