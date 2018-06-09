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90歲志工老當益壯　服務中賺到快樂和健康！

記者金武鳳／台中報導2018/06/09 10:42
▲90歲志工趙世乾(右)老當益壯，是全市最年長的環保志工，30多年來堅守崗位最勤快（圖／金武鳳攝 , 2018.6.9)
▲90歲志工趙世乾(右)老當益壯，是全市最年長的環保志工，30多年來堅守崗位最勤快（圖／金武鳳攝 , 2018.6.9)

臺中市長林佳龍要打造臺中成為「志工首都」，絕非口號。近3年多來，臺中市環保志工快速成長，已有25千多人投入志工行列，他們是城市無名英雄，為守護環境默默付出。其中90高齡的趙世乾是全市最年長的環保志工，30多年來風雨無阻參與任務，隊友們讚稱他最勤快，老人家靦腆的說：「歡喜做，還賺到身體健康，真好！」

趙世乾是育德里環保志工隊一員，儘管已經90歲，依舊手腳俐落、身體硬朗。育德里里長黃志銘表示，阿公體力不輸年輕人，每次出任務，總是第一個報到，大伙兒大街小巷，公園、綠地一路清掃，他從來都是「惦惦做」，低調不喧嘩，還會幫忙「巡頭看尾」，檢視清理績效，30多年如一日，是他最得力的幫手。


▲臺中市環保局推動一里一志工隊，圖為育德里的環保志工隊，隊員來自各行各業，是鄉里環境守護者（圖／金武鳳攝 , 2018.6.9)

「沒什麼啦！」對於黃里長的稱讚，阿公趙世乾不居功，直說「是他自己歡喜做的」。趙世乾大半輩子住在育德里，自育德里於50年前創里時，他擔任鄰長至今。趙世乾說，他世居育德里，這裡是「咱的所在」，言下是這份對地方濃厚情感，讓他心甘情願付出。阿公還笑說，在勞動中筋骨舒暢，他還賺到健康。


▲高齡90的趙世乾，個性木訥靦腆，總是惦惦做，低調不喧嘩（圖／金武鳳攝 , 2018. 6.9)

事實上，像趙世乾這麼「愛鄉愛土地」的志工，比比皆是。黃志銘里長表示，育德里的環保志工隊，隨時都維持50人以上規模，他們來自各行各業，有醫護人員、攤商、老師和大公司老闆等，除了每個月定期出勤3次的環境維護外，遇有辦喜慶、里辦活動，他們也會主動參與，無形中凝聚向心力，也拉近里民情感，是守望相助的一股力量。

「一里一隊」是通往「志工首都」的基礎，也就是發動全市625里，每里都能成立環保志工隊，目前已經有591里、逾9成組隊，總投入人數逾25千人。他們是城市無名英雄，默默付出，以去年為例，由各隊認養維護的區里公園達242座，清掃道路近3千萬公尺，相當於環台24圈。近3年來，搭配洗掃街車抑制揚塵，PM2.5減量近800公斤，幫助臺中創下7年來空品最佳紀錄。另在垃圾減量與資源回收方面，也大有成效，去年臺中資收率達53%，高於全國平均值，環保志工功不可沒。

環保局長白榮智表示，市長打造「志工首都」，喚起民眾參與環保志工，就是希望藉由志工投入，共同維護自己家園。這個目標隨著「一里一志工隊」逐漸達陣，只差最後一哩路了。迎接花博盛會，白局長呼籲更多人投入志工行列，開創這座城市的光榮感，用「在地人」的熱情參與花博服務工作，落實市長說的「花博最美的風景是志工」。

 

關鍵字環保志工一里一隊育德里趙世乾花博
臺灣產業設計50年調查研究展登場高市榮服處　舉辦多元服務嘉年華

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