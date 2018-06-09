里約警匪槍戰 糖麵包山纜車被迫停駛

（中央社記者唐雅陵聖保羅8日專電）今天下午，在巴西里約熱內盧烏爾卡區紅沙灘發生毒犯與軍警之間的激烈槍戰，造成一名警員受傷，里約著名觀光景點糖麵包山的纜車也因此被迫停駛。
烏爾卡區（Urca）的紅沙灘（Praia Vermelha）被認為是里約最安全的地方之一，因為那裡設有多個陸軍機購。
里約軍警聲明指出，鎮暴部隊根據情報在上午8時展開行動，經過樹林前往曼蓋亞帽和巴比倫兩處貧民社區。
下午一時許，部隊遇到一群武裝男子，雙方在樹林中發生激烈槍戰，一名鎮暴部隊警員在行動中遭手榴彈碎片劃傷，但傷勢無礙。警方在行動中逮捕一名犯罪分子，緝獲6把衝鋒槍。
根據聲明指出，毒犯在列梅區（Leme）曼蓋亞帽（Chapeu Mangueia）和巴比倫（Babilonia）山丘爭奪地盤，經過樹林山徑逃往烏爾卡。
糖麵包（Pao de Acucar）纜車服務員工指出，基於安全理由，連接紅沙灘和烏爾卡山丘（Morro daUrca）的纜車服務在下午2時30分中斷。
為了安全考量，位於里約市中心的聖多斯杜蒙（Santos Dumont）機場也因軍警與毒犯之間的槍戰而關閉15分鐘，但未造成航班延誤。（編輯：陳俊碩）1070609