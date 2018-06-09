菲籍移工揪團谷關登山 迷途求援平安獲救

（中央社記者趙麗妍台中9日電）8名菲律賓籍移工相約8日登台中市和平區谷關七雄之一的唐麻丹山登山步道，因錯估下山時間又未帶頭燈，天黑後在山區迷途，台中市消防局獲報前往救援，順利尋獲。

台中市消防局8日晚間8時39分接獲通報，8名菲律賓籍移工(1男7女)在登唐麻丹山登山步道時迷路，他們求助消防人員協助，又因受困民眾都是外籍人士，無法以中文描述，指揮中心派員以英文跟他們溝通。

消防人員指出，8名菲律賓籍移工分別在桃園、新竹、苗栗、台中的公司上班，日前，他們透過臉書揪團，相約利用休息時間一同爬唐麻丹山，未料卻迷途山區。