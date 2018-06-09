菲籍移工揪團谷關登山 迷途求援平安獲救

（中央社記者趙麗妍台中9日電）8名菲律賓籍移工相約8日登台中市和平區谷關七雄之一的唐麻丹山登山步道，因錯估下山時間又未帶頭燈，天黑後在山區迷途，台中市消防局獲報前往救援，順利尋獲。
台中市消防局8日晚間8時39分接獲通報，8名菲律賓籍移工(1男7女)在登唐麻丹山登山步道時迷路，他們求助消防人員協助，又因受困民眾都是外籍人士，無法以中文描述，指揮中心派員以英文跟他們溝通。
消防人員指出，8名菲律賓籍移工分別在桃園、新竹、苗栗、台中的公司上班，日前，他們透過臉書揪團，相約利用休息時間一同爬唐麻丹山，未料卻迷途山區。
消防人員以英文引導他們使用Google 地圖成功取得定位點後，將座標告知出勤分隊，請分隊前往協助，並請他們不要隨便移動，如有聽到搜救人員聲音立即吹哨回應。
晚間9時59分，消防人員順利接觸迷路民眾，大約距離登山口往上200公尺步道處，人員身體狀況均良好，隨即提供水、糧食讓他們充飢後，將他們帶至谷關派出所，交由員警處理後續。
台中市消防局呼籲，民眾登山應結伴熟識路線的人同行，並攜帶足夠的設備、水、糧食等，應規劃登山路線與計畫，攜帶登山地圖或手機導航，並評估自己腳程安排下山時間。（編輯：李錫璋）1070609