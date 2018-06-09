NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈陳水扁沒違規　他批法務部自我閹割考輸淪第二名　國中學霸砍死第一名8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
政治

陳水扁站箱子賣塑像沒違規　黃子哲：法務部自我閹割

記者戴祺修／台北報導2018/06/09 09:48
國民黨立委楊鎮浯辦公室主任黃子哲。（圖／翻攝自黃子哲臉書）
國民黨立委楊鎮浯辦公室主任黃子哲。（圖／翻攝自黃子哲臉書）

日前法務部台中監獄(中監)核准保外就醫的陳水扁參加凱達格蘭基金會募款餐會，訂出「不上台」、「不演講」、「不談政治」、「不受訪」四不原則。立委楊鎮浯辦公室主任黃子哲認為，當天陳水扁站箱子開講，說自己失去自由，言行踩了中監紅線，可是蔡英文不敢和阿扁正面對決，才讓法務部及中監不斷自我閹割，造就如同怪獸的囂張勇哥。

黃子哲指出， 5 月 4 日阿扁出席餐會，不僅來個大進場，還取巧的站在一個主舞台前的木製肥皂箱上，介紹銅製「勇哥」塑像的義賣品，甚至藉機裝可憐說：「台灣勇哥回去台南草地，照常有牠的自由，結果牠的主人阿扁，卻失去自由.........。」

▲黃子哲出示法務部認定前總統陳水扁出席義賣未違規的回函。（圖／取自黃子哲臉書）

黃子哲說，就當各界質疑阿扁的言行踩了中監紅線，明顯違反「四不原則」之際，中監現在竟認定，阿扁「....雖站上高約 40 公分的自備木箱舉杯致意，但未說話，雖介紹義賣品，但內容未談及政治....」，所以陳水扁並未違規。

黃子哲批評，這簡直是睜眼說瞎話，如果這不是違規，什麼才是違規。那下次阿扁換 10 個 200 公分高的木箱，站在上面來段舞龍舞獅，也不算是上台?或者是把新勇哥物語的內容改成 rap 唱，那也不能算是「演講」?通通不違規?

黃子哲強調，根據保外醫治受刑人管理規則第三條第一項六款規定：除維持日常生活及職業必需外，未經監獄許可，不得從事與治療顯然無關活動；第七款規定其他經監獄認為應遵守事項，這些都是保外醫治受刑人不得逾越的紅線。

黃子哲表示，阿扁有兩個身分，一個是受刑人，另一個是病人，所以才有保外就醫，言行本應受到相關規定的限制。過去中監雖三度認定阿扁違規，但也不敢取消其保外醫治的許可。就是蔡英文不敢和阿扁正面對決，才讓法務部及中監不斷自我閹割，造就如同怪獸的囂張勇哥。

黃子哲說，諷刺的是，民進黨政府對政敵國民黨抄家滅族，毫不手軟，但對待貪汙犯陳水扁卻情同手足，倍感溫暖。可預見的，如果陳水扁繼續這樣不受控的趴趴走，除了會撞倒人民對司法的信任外，可能一不小心，也會一併把民進黨的年底選情撞翻了。

關鍵字陳水扁勇哥蔡英文黃子哲保外就醫
柯文哲讚吳音寧　姚文智酸見風轉舵

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan