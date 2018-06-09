陳水扁站箱子賣塑像沒違規　黃子哲：法務部自我閹割

黃子哲指出， 5 月 4 日阿扁出席餐會，不僅來個大進場，還取巧的站在一個主舞台前的木製肥皂箱上，介紹銅製「勇哥」塑像的義賣品，甚至藉機裝可憐說：「台灣勇哥回去台南草地，照常有牠的自由，結果牠的主人阿扁，卻失去自由.........。」

日前法務部台中監獄(中監)核准保外就醫的陳水扁參加凱達格蘭基金會募款餐會，訂出「不上台」、「不演講」、「不談政治」、「不受訪」四不原則。立委楊鎮浯辦公室主任黃子哲認為，當天陳水扁站箱子開講，說自己失去自由，言行踩了中監紅線，可是蔡英文不敢和阿扁正面對決，才讓法務部及中監不斷自我閹割，造就如同怪獸的囂張勇哥。

▲黃子哲出示法務部認定前總統陳水扁出席義賣未違規的回函。（圖／取自黃子哲臉書）

黃子哲說，就當各界質疑阿扁的言行踩了中監紅線，明顯違反「四不原則」之際，中監現在竟認定，阿扁「....雖站上高約 40 公分的自備木箱舉杯致意，但未說話，雖介紹義賣品，但內容未談及政治....」，所以陳水扁並未違規。

黃子哲批評，這簡直是睜眼說瞎話，如果這不是違規，什麼才是違規。那下次阿扁換 10 個 200 公分高的木箱，站在上面來段舞龍舞獅，也不算是上台?或者是把新勇哥物語的內容改成 rap 唱，那也不能算是「演講」?通通不違規?

黃子哲強調，根據保外醫治受刑人管理規則第三條第一項六款規定：除維持日常生活及職業必需外，未經監獄許可，不得從事與治療顯然無關活動；第七款規定其他經監獄認為應遵守事項，這些都是保外醫治受刑人不得逾越的紅線。

黃子哲表示，阿扁有兩個身分，一個是受刑人，另一個是病人，所以才有保外就醫，言行本應受到相關規定的限制。過去中監雖三度認定阿扁違規，但也不敢取消其保外醫治的許可。就是蔡英文不敢和阿扁正面對決，才讓法務部及中監不斷自我閹割，造就如同怪獸的囂張勇哥。

黃子哲說，諷刺的是，民進黨政府對政敵國民黨抄家滅族，毫不手軟，但對待貪汙犯陳水扁卻情同手足，倍感溫暖。可預見的，如果陳水扁繼續這樣不受控的趴趴走，除了會撞倒人民對司法的信任外，可能一不小心，也會一併把民進黨的年底選情撞翻了。