曾共嚐越南平民美食 歐巴馬推文懷念波登

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國名廚出身的美食節目主持人波登被人發現在法國下榻的飯店自殺，享壽61歲。曾和波登在越南一起品嚐平民美食、暢飲啤酒的前美國總統歐巴馬今天推文緬懷波登。
歐巴馬在推特上分享當年和波登（AnthonyBourdain）在河內一家小吃店，面對面坐下來一起品嚐平民美食的照片，推文寫著：「『塑膠矮凳，平價卻美味的米線，沁涼的河內啤酒』。我會以此永遠懷念東尼（波登）。」
歐巴馬接著說：「他教我們關於食物的一切，但更重要的是，關於食物把人聚攏在一起的能力。減少我們對未知的恐懼。我們會想念他。」
波登今天在下榻的飯店被發現時毫無反應。美國有線電視新聞網（CNN）證實，波登的死因為自殺。輕生前，波登正在法國錄製CNN節目「波登闖異地」（PartsUnknown）。
歐巴馬推文所提到令人懷念的回憶是CNN在2016年播出的節目片段，當時歐巴馬和波登在河內一家小吃店用餐。
波登曾寫到這段和一國之尊用餐的經驗，他覺得歐巴馬在兩人用餐時一派輕鬆自在。
波登寫道：「我可以告訴你，儘管幾天前才有一名高階塔利班領袖在巴基斯坦被掃蕩，歐巴馬仍不受影響一派輕鬆自在。他似乎享受著坐在塑膠矮凳上，用筷子吃著米線和豬肉。」（譯者：劉淑琴/核稿：盧映孜）1070609
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