曾共嚐越南平民美食 歐巴馬推文懷念波登

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國名廚出身的美食節目主持人波登被人發現在法國下榻的飯店自殺，享壽61歲。曾和波登在越南一起品嚐平民美食、暢飲啤酒的前美國總統歐巴馬今天推文緬懷波登。

歐巴馬在推特上分享當年和波登（AnthonyBourdain）在河內一家小吃店，面對面坐下來一起品嚐平民美食的照片，推文寫著：「『塑膠矮凳，平價卻美味的米線，沁涼的河內啤酒』。我會以此永遠懷念東尼（波登）。」

歐巴馬接著說：「他教我們關於食物的一切，但更重要的是，關於食物把人聚攏在一起的能力。減少我們對未知的恐懼。我們會想念他。」