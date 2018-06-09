NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈大谷進傷兵　最嚴重恐得動刀友邦史瓦帝尼王子　從實踐大學畢業8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

〈鉅亨看世界〉投資別聽父母的

鉅亨網2018/06/09 10:00
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

美國 Gallant Financial Planning 公司的執行長和 CFP 認可財務策劃師 Debbie Heffernan Gallant 指出，每個人有不同的投資需求，不應該一昧聽從父母親的建議，因為他們可能不了解你的情況與需求，且現今的金融和工作環境和過去不同。

以下為三個不該聽從父母建議而進行投資的原因：

1. 他們無法看到整體情況

Smith Bruer Advisors 的執行長與 CFP 認可財務策劃師 René Bruer 指出，每個人需要了解他們的目標，以及優先投資事項，與可承受的風險，而你的父母沒辦法完全了解你的情況，他們甚至可能不知道你賺了多少錢。

Oak Street Investment Advisors 的創辦人 Jacob Milder 表示，通常情況下，即使是精通財務的家長也沒有足夠的資訊信息來提供完善的建議。此外，父母親常常會存在偏見，比如說他們可能討厭股市，希望孩子投資房地產。

透過專家獲得建議是更好的選擇，他們會提供第一手訊息、線上自動服務或綜合的服務。

2. 金融產業發生了變化

現在是科技發達的時代，投資者有智慧型手機以及許多應用程式來幫助他們理財，而這些工具可能都是父母親那一輩所無法想像的。

投資者現在有許多不同的投資選項，例如使用先進軟體和電腦演算法的機器人投資顧問，他們在線上建立和管理客戶的投資組合。

與大多數人力顧問相比，這是一種成本較低的選擇，而當客戶有問題時，人力顧問將結合機器人顧問，盡力解決問題。

3. 生活方式和工作形態已經改變

Freelance Financial Planning 的創辦人和 CFP 認可財務策劃師 Ben Henry-Moreland 表示：「財務規劃的目標還是跟以前一樣，使用現有的資源，實現最具意義的生活。」

Henry-Moreland 指出，但職業的選擇和生活模式已轉變，許多千禧世代的青壯年為自由職業者或承包商，他們的收入較不穩定，所以與父母那輩相比，年輕人的投資選項須更具流動性。

以整體來說，千禧世代的年輕人換工作的頻率比他們的父母更高，根據 LinkedIn 在 2016 年的分析，在 2006 年至 2010 年之間畢業的大學生，剛出社會 5 年平均更換 2.85 份工作，而 1986 年至 1990 年之間畢業的大學生，在 5 年內平均更換 1.6 份工作。

More With Less Financial Planning 的老闆與 CFP 認可財務策劃師 Kayse Kress 指出，這是由於長時間待在同一間公司或同一個城市已較不具意義。

制定自己的投資計劃

Grandville Gimbal 資本管理公司的資身投資組合經理 David Hodge 指出，盲目地接受任何人的建議是一個糟糕的想法，投資者應該要思考想要甚麼，想要達成甚麼，人生想做甚麼，理財是為了完成這些目的。

而好處是，但你發現你做錯時，你會有機會可以進行修正，不斷地從投資中學習。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字投資投資建議afpheadline
這3家金控5月獲利小衰 1...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan