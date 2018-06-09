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震災伸援手 海地人：援助要像台灣一樣

中央社2018/06/09 10:04
中央社 政治 / NOWnews
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德不孤必有鄰專題8（中央社記者顧荃、侯姿瑩台北9日電）台灣對於邦交國提供援助有時遭到質疑，特別是在邦交國轉向北京的時候，但資深外交官說，在台灣的國際空間遭到中國打壓的現實下，透過援外計畫，台灣才能被各國看見，而且援外也是實質參與國際社會的管道之一。

曾任駐海地大使的黃再求就說，西元2010年1月12日海地發生大地震，死傷近30萬人，全世界共有100多個國家伸出援手，台灣援助金額並不多，但台灣協助海地重建最高法院大樓，是所有重建工程中唯一如期完工的；當地人都說，「援助要像台灣一樣」。

布吉納法索今年5月24日再次與台灣斷交後，引發外界對於台灣援外計畫的質疑。

不過，退休外交官杜筑生接受中央社訪問時表示，世界上有許多國家進行大量的援外工作，藉此增加國際影響力。派駐聖多美普林西比近14年的外交部參事回部辦事張崇哲也說，台灣在遭到孤立的情況下，透過援外計畫，不僅能幫助計畫執行地區的民眾，也能參與國際社會。

張崇哲以台灣協助聖多美的瘧疾防治工作為例指出，從2003年到2016年12月21日雙方斷交為止，台灣讓聖多美的瘧疾罹患率從超過50%降到大約3%；世界衛生組織（WHO）都知道這是台灣的貢獻，連聯合國的公共衛生專家到聖多美訪問時，都會拜訪台灣的大使館。

但台灣與聖多美邦交中斷，台灣的大使館與所有工作人員撤離之後，聖多美的瘧疾防治工作受到不利影響。WHO去年就警告，聖多美之前在防治瘧疾方面獲得的成果，可能出現逆轉，原因就在於聖多美決定與台灣斷交。

網路媒體「非洲新聞」（Africanews）在2017年底引述WHO的報告指出，聖多美前幾年防治瘧疾的計畫，有30%以上的經費是由台灣提供，而聖多美與中國建交之後，中方僅提供「技術援助」而非財務支援。

台灣幫助聖多美防治瘧疾，不僅揚名國際，更打開了參與聯合國的大門。

張崇哲說，台灣不是聯合國會員國，無法參與聯合國的會議，但由於聖多美申請全球基金（Global Fund）的瘧疾防治經費，該機制由聯合國監管，聖多美每3個月要召開一次國際會議，報告執行進度，台灣是防治計畫的主要執行者，因此一同參加會議；台灣等於透過這個瘧疾防治計畫，實質參與國際活動。

台灣成功協助聖多美防治瘧疾，幕後的靈魂人物是護理師曾蓮芬。張崇哲說，曾蓮芬精通英、法、葡文，熟知如何與非洲人合作，幾乎整個青春都貢獻給了非洲。

另外，資訊計畫負責人鍾清勝「幾乎是非洲人了」，到哪一國都可以立刻跟當地人打成一片。鍾清勝從替代役男、技術團團員基層做起，目前是資策會派駐史瓦帝尼（原名史瓦濟蘭）的計畫負責人。

台灣援助海地，同樣成效卓著。曾擔任駐海地大使6年的黃再求說，海地2010年發生大地震，許多辦公大樓全倒，死傷近30萬人，全世界有100多個國家援助海地，美國一年援助2億到3億美元，委內瑞拉6年援助28億美元，相較之下，台灣提供的援助不是很多。

不過，黃再求說，台灣協助海地重建最高法院大樓，卻是所有重建工作中唯一如期完工的，變成援助海地的模範，很多國家援助的重建計畫進度至今不到20%。當地人都說，「援助要像台灣一樣」。

然而，台灣的援助不敵中國對邦交國的利誘，面對中國的銀彈攻勢，台灣邦交國越來越少。張崇哲分析，台灣提供的援助都是依照當地需求量身打造，反觀中國的援外計畫，目的往往是讓中國廠商獲利。

張崇哲說，中國的援助計畫是不斷地蓋港口、機場等大型設施，而且還會留一手，過去中國曾幫聖多美興建國會大廈，但是裡面所有的空調、擴音等系統設備都使用中文介面，當地人根本不會使用，後來是與台灣建交後，台灣方面才協助聖多美解決這些問題。

張崇哲表示，中國對於無法賺錢的瘧疾防治計畫沒有興趣，導致台聖一斷交，聖多美瘧疾疫情就再次升高，農業計畫也中斷， 今年年初聖多美農民還因為買不到肥料上街抗議。

張崇哲說：「政治人物做決策，卻是由老百姓付出代價。」

對於中國的金援攻勢，黃再求認為，「政府開發協助」（Official Development Assistance，ODA）計畫就是很好的做法，由台灣提供邦交國低利貸款，同時由借款國採購台灣工程業者提供的服務，由這些業者承攬公共工程，不僅幫助邦交國建設，也幫助台商找到國際商機。

不過，曾任駐史瓦濟蘭（現已改為史瓦帝尼）大使的趙麟認為，「對友邦的援助跟合作，跟少了邦交沒有因果關係」。他說，除了幫助邦交國，推動援外計畫對台灣的農業、醫療人員來說，也能增加國際經驗。

對於未來台灣如何推動援外計畫，趙麟說，需要在外交需求與國內財政兩者之間取得平衡。在邦交國的援助計畫，「最好能做到雙贏、互利」。1070609

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