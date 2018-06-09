校長遴選爭議打官司 台大估可能需2年

台灣大學校長遴選委員會1月5日選出台大教授管中閔為新校長，原預訂2月上任，卻遭質疑擔任企業獨立董事、論文案、赴中國大陸活動等爭議，教育部4月27日正式以有經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮為由，駁回遴選結果，要求重新回到校長候選人推薦資格初審階段。

台大今天再召開校務會議，主任秘書林達德報告「校長遴聘案進程與因應」時指出，已請律師事務所估算所需的期程，訴願約需3到5個月，如果訴願沒成功，後續將提行政訴訟，估計一審需6個月到1年，二審需要6個月。因此加總起來約需2年。

林達德表示，如果行政訴訟仍不成功，最後可能走上「釋憲」一途，釋憲的期程很難估算，需依案件性質與受矚目程度而定，如果引起較多大法官注意，約需6個月到1年。

林達德表示，校方委託律師事務所整理出的法律爭議點有三，包括第一，候選人與遴選委員會委員是否有揭露其擔任同一間上市公司董監事之義務；第二，本次遴選程序組織是否有違正當行政程序；第三，教育部對於陽明大學、台大兩間學校的差別待遇是否有違反平等原則。

台大代理校長郭大維今天表示，校方提出法律行動前，除了請律師事務所評估，也請教了多位校內法律學院教師的意見，盡量避免單一意見，「這部分會特別小心。」

郭大維並說，這段時間內教學、研究正常進行，校方會盡力確保師生權益，並積極規劃、推動校務發展。（編輯：李錫璋）1070609