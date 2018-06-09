川普：不會邀請騎士勇士到白宮 我們有別隊來

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，NBA總冠軍賽結束後，克里夫蘭騎士和金州勇士無論哪一隊奪冠，都不會邀請他們到白宮。

法新社報導，川普此言是回應騎士球星詹姆斯（LeBron James）和勇士大將柯瑞（Stephen Curry）的說法，這兩人表示，他們不會前往白宮接受表揚。

川普告訴媒體：「我沒邀請詹姆斯和柯瑞。」「我們兩隊都不會邀請。」

川普同時表示，就算美國兩個最受歡迎的職業運動冠軍隊伍故意不來，還有其他球隊會到白宮，他並不擔心。