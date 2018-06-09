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中央社

川普：不會邀請騎士勇士到白宮 我們有別隊來

中央社2018/06/09 10:15
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，NBA總冠軍賽結束後，克里夫蘭騎士和金州勇士無論哪一隊奪冠，都不會邀請他們到白宮。

法新社報導，川普此言是回應騎士球星詹姆斯（LeBron James）和勇士大將柯瑞（Stephen Curry）的說法，這兩人表示，他們不會前往白宮接受表揚。

川普告訴媒體：「我沒邀請詹姆斯和柯瑞。」「我們兩隊都不會邀請。」

川普同時表示，就算美國兩個最受歡迎的職業運動冠軍隊伍故意不來，還有其他球隊會到白宮，他並不擔心。

川普表示：「我們有其他球隊來。」他指出，昨天剛贏得北美職業冰球NHL總冠軍賽史坦利盃（StanleyCup）的華盛頓首都隊（Washington Capitals）將會受邀。

川普說：「我認為我們會有首都隊來…讓我們拭目以待。」

「大家知道我的態度：如果他們想來這個世上最棒的地方，我就在這裡；如果他們不想來，我也不要他們來。」

路透社報導，華盛頓首都隊昨天奪冠前，加拿大「國家郵報」（National Post）引述非裔加拿大籍隊員史密斯-培利（Devante Smith-Pelly）說法報導，他不會接受川普邀請，因為「他吐出來的確實是種族歧視和性別歧視」。

川普4日取消邀請職業美足NFL超級盃冠軍隊費城老鷹造訪白宮，因為只有屈指可數的球員願意出席。

對於川普取消接待老鷹，詹皇5日說：「他一向如此，我毫不意外，他就是這個樣子。」他說：「我知道的是，無論誰贏得（NBA總冠軍）系列賽，都不會有人想獲邀。去（白宮）的人不會是克里夫蘭（騎士），也不會是金州（勇士）。」（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1070609

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