獸父把3姊妹當洩慾性奴　逼4P「小女兒一旁觀摩」

真的太可惡！雲林一名現年 58 歲的獸父，幾年前妻子過世之後，便與 3 名小女兒相依為命，沒想到他竟把自己的親生女兒們當作發洩性慾的工具，還要求她們必須「隨 call 隨到」、不許有意見。可憐的 3 名小女孩從國小 3 年級開始，就輪流被父親性侵，有時候還得配合玩「多 P」；其中大女兒被性侵的時間最久，長達 5 年，而二女兒受害也超過 3 年。
綜合媒體報導，雲林這名惡劣的獸父平日靠資源回收維生，幾年前他的妻子過世，他竟將 3 名和他相依為命的親生女兒當作自己的「性奴」，幾乎日日挑一位來發洩自己的性慾。每當想要發洩時，女兒不在身邊，他就瘋狂打電話給她們，強迫她們必須「隨 call 隨到」，不得有異議；更令人髮指的是，有時候他想要一次性侵 2 個女兒，就叫她們一起來，還逼迫最小的女兒必須在一旁看著「學習、觀摩」。
▲這名獸父有時想要一次性侵 2 個女兒，就叫她們一起來，還逼迫最小的女兒必須在一旁看著「學習、觀摩」（示意圖／NOWnews 資料圖片）
報導指出，直到二女兒升上國中之後，被學校的輔導老師發現異狀，才報警終止了這場惡夢。警方指出，三姊妹在偵訊時皆透露，父親的性慾極強，每次只要接到他來電說：「有事要談」，就得乖乖回家進房供其洩慾，不得反抗或有意見。
案經審理，這名獸父一審被判處有罪，他竟然不服提起上訴，還反控是女兒自己玩按摩棒、騎獨輪車弄傷下體；法官對此荒唐說法並不採信，二審依法判處其 25 年有期徒刑。