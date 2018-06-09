獸父把3姊妹當洩慾性奴　逼4P「小女兒一旁觀摩」

真的太可惡！雲林一名現年 58 歲的獸父，幾年前妻子過世之後，便與 3 名小女兒相依為命，沒想到他竟把自己的親生女兒們當作發洩性慾的工具，還要求她們必須「隨 call 隨到」、不許有意見。可憐的 3 名小女孩從國小 3 年級開始，就輪流被父親性侵，有時候還得配合玩「多 P」；其中大女兒被性侵的時間最久，長達 5 年，而二女兒受害也超過 3 年。

綜合媒體報導，雲林這名惡劣的獸父平日靠資源回收維生，幾年前他的妻子過世，他竟將 3 名和他相依為命的親生女兒當作自己的「性奴」，幾乎日日挑一位來發洩自己的性慾。每當想要發洩時，女兒不在身邊，他就瘋狂打電話給她們，強迫她們必須「隨 call 隨到」，不得有異議；更令人髮指的是，有時候他想要一次性侵 2 個女兒，就叫她們一起來，還逼迫最小的女兒必須在一旁看著「學習、觀摩」。