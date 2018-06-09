電車癡漢脫褲射精女乘客　辯稱「擠來擠去才噴出來」

新北市一名陳姓男子前年8月搭火車南下，一時對身旁的女性乘客起淫念，竟脫褲露出生殖器摩擦並射精在女子手臂上。女子察覺有異驚醒，陳男還謊稱說是「果汁」，但女子不信提告。新北地院審理時，陳男辯稱是因為「尿急才漏尿射精」，但合議庭引用醫學文獻，指出「射精時是不會同時排尿」，依乘機猥褻罪判刑 7 個月。

根據判決， 59 歲的陳男前年 8 月 13 日搭乘台鐵自強號南下，陳男上第 10 節車廂後沒位子坐，只能站在最後排座椅後的走道上。此時陳男見到一名 20 多歲的女乘客坐在前方起了淫念，脫下褲子與內褲偷偷摩擦生殖器，最後還射精在女乘客的包包及手臂上。