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電車癡漢脫褲射精女乘客　辯稱「擠來擠去才噴出來」

社會中心／台北報導2018/06/09 10:58
▲男子在火車上磨擦生殖器射精在女乘客手臂上，辯稱「人太多不小心噴出來」。（示意圖／NOWnews資料照）
▲男子在火車上磨擦生殖器射精在女乘客手臂上，辯稱「人太多不小心噴出來」。（示意圖／NOWnews資料照）

新北市一名陳姓男子前年8月搭火車南下，一時對身旁的女性乘客起淫念，竟脫褲露出生殖器摩擦並射精在女子手臂上。女子察覺有異驚醒，陳男還謊稱說是「果汁」，但女子不信提告。新北地院審理時，陳男辯稱是因為「尿急才漏尿射精」，但合議庭引用醫學文獻，指出「射精時是不會同時排尿」，依乘機猥褻罪判刑 7 個月。

根據判決， 59 歲的陳男前年 8 月 13 日搭乘台鐵自強號南下，陳男上第 10 節車廂後沒位子坐，只能站在最後排座椅後的走道上。此時陳男見到一名 20 多歲的女乘客坐在前方起了淫念，脫下褲子與內褲偷偷摩擦生殖器，最後還射精在女乘客的包包及手臂上。

女乘客原先以為是有其他乘客的腿往她的手臂推擠，但卻感覺手臂上有熱熱黏黏的液體，當下立刻質問陳男「這是什麼東西？」陳男謊稱是果汁，但女子認為陳男在說謊，陳男又辯稱「人太多擠來擠去，才會流出來。」但反被一旁的男學生打臉說：「就算是這樣，你也不用脫褲子吧！」女子隨後也報警處理。

開庭時陳男又改口說褲子掉是因為外、內褲都鬆鬆的，在推擠下才會掉落，而且他患有遺精症，當時尿急才會漏尿又射精。不過法官引用醫學文獻，指出「射精時是不會同時排尿」，且陳男自稱患有遺精症卻又拿不出醫療證明，因此不採信陳男說法，依乘機猥褻罪判刑 7 個月，全案仍可上訴。

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