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中央社

英女王壽辰授勳名單 倫敦公寓大火救難者未上榜

中央社2018/06/09 10:56
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社倫敦8日綜合外電報導）英國女王伊麗莎白二世年度壽辰授勳名單今天公布，女星艾瑪湯普遜與足壇傳奇達格利希都上榜，但隨倫敦公寓格蘭菲塔大火事件將滿週年，名單上卻不見生還者和緊急救難人員。

以經典名片「此情可問天」（Howards End）勇奪奧斯卡影后的英國女星艾瑪湯普遜（Emma Thompson），因在「哈利波特」（Harry Potter）系列電影中崔老妮（Sybill Trelawney）教授一角廣為人知，代表作還包括「長日將盡」（The Remains of the Day）、「理性與感性」（Sense and Sensibility）、「大夢想家」（Saving Mr. Banks）等。

法新社報導，59歲的艾瑪湯普遜獲頒女爵士（Dame）頭銜，授勳委員會在官方發言中形容，她是英國最多才多藝也最著名的女星之一。此外，男星湯姆哈迪（Tom Hardy）和綺拉奈特莉（Keira Knightley）也因「對影劇貢獻」獲頒大英帝國勳章（Order of theBritish Empire）。

同時，曾為利物浦隊（Liverpool）抱回3座歐洲盃冠軍、67歲的足球球星達格利希（Kenny Dalglish）也獲封爵士。1989年，希爾茲柏勞體育館（Hillsborough）爆發球迷擠死事件，出賽隊伍包括利物浦隊，當時達格利希身兼球員及球團管理。

達格利希數十年奔走，替這場慘劇中的受害人聲討正義，另外，他也透過妻子馬利納（Marina）的慈善組織為乳癌患者勸募1340萬美元，因「對足球、慈善和利物浦市的奉獻」封爵。

但去年一起震撼全國的火災相關人士卻未見列名，外界要官方給出解釋。去年6月14日，倫敦公寓大樓格蘭菲塔（Grenfell Tower）驚傳火警，71條性命喪生火窟。

去年12月，「獨立報」（The Independent）網站一篇社論指出，當局沒將格蘭菲塔事件中的「英雄們」列上新年授勳名單，「令人難以置信」。

官方發言人則堅稱，在大火中努力救援、災後重建等相關人士，「一有機會」就會獲得表揚。

這是自格蘭菲塔惡火慘案發生以來，第3份沒將相關人士列入的授勳名單。不過去年女王壽辰名單公布時，距離大火發生才過兩天。（譯者：梁元齡/核稿：盧映孜）1070609

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