英女王壽辰授勳名單 倫敦公寓大火救難者未上榜

(中央社倫敦8日綜合外電報導)英國女王伊麗莎白二世年度壽辰授勳名單今天公布,女星艾瑪湯普遜與足壇傳奇達格利希都上榜,但隨倫敦公寓格蘭菲塔大火事件將滿週年,名單上卻不見生還者和緊急救難人員。

以經典名片「此情可問天」(Howards End)勇奪奧斯卡影后的英國女星艾瑪湯普遜(Emma Thompson),因在「哈利波特」(Harry Potter)系列電影中崔老妮(Sybill Trelawney)教授一角廣為人知,代表作還包括「長日將盡」(The Remains of the Day)、「理性與感性」(Sense and Sensibility)、「大夢想家」(Saving Mr. Banks)等。