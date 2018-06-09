前CIA情報官對陸洩密 陪審團判間諜罪成立

根據法院文件，馬洛瑞去年3和4月前往上海，和楊麥可（Michael Yang，音譯）碰頭，楊交給他一支祕密聯絡用的三星銀河手機（Samsung Galaxy），美國官員在手機中發現4項文件，其中3項內含機密資訊。

一名熟悉此案的官員表示，這起嚴重違反國家安全的案件，凸顯中國情報機構積極蒐集美國的敏感機密。

路透社報導，美司法部表示，維吉尼亞州陪審團裁定61歲的馬洛瑞（Kevin Mallory）洩露國防資訊協助外國政府等罪名成立，他在9月21日法院宣判時恐面臨最重無期徒刑的判刑。

司法部在聲明中表示，馬洛瑞在接受聯邦調查局（FBI）自願約談時表示，他覺得楊替中國情治單位工作。

手機中的文件之一，「內含曾協助美國政府人員的獨特識別碼」。

司法部聲明中表示，馬洛瑞曾是CIA的祕密案件專員，也曾任國防情報局（Defense IntelligenceAgency）情報官。他在2012年離開政府部門後，安全權限也遭取消。（譯者：劉淑琴/核稿：徐睿承）1070609