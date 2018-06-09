屏東潮州群毆案 警方：主嫌沒邀死亡男大生

（中央社記者郭芷瑄屏東縣9日電）屏東潮州鎮2日發生的加油站群毆案，造成何姓陸戰隊士兵被誤殺，被棍棒重擊昏迷的黃姓男大學生，昨天宣告不治，潮州警分局今天表示，案起同一糾紛，但揪眾主嫌沒邀黃姓大學生。

這起因男女感情糾紛引發臉書互嗆進而揪眾群毆案，除了何姓士兵被誤認是揪眾鄞姓主嫌遭錯殺身亡外，就讀慈惠護理專科學校的19歲黃姓男大生被打傷後，送醫昏迷指數3，昨天拔管宣告不治，整起案件造成2死2傷。

這件案子警方一開始認為2個加油站群毆是單獨事件，在揪眾主嫌鄞男及王男與相關共犯25人到案及落網後，警方曾在3日發新聞稿指出，黃姓男大生是王姓主嫌邀約到加油站；但黃姓男大生家屬不斷澄清黃男雖認識被罵的李女，但當天只是與朋友去潮州吃宵夜，路過加油站上廁所被打傷，不認識王姓主嫌，也跟他們不是同一掛，希望檢方還黃男公道。