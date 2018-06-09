金正恩下榻搞神祕 瑞吉酒店可能性最大

這個區域中，共有多家知名飯店，除了以曾舉辦「馬習會」及「香格里拉對話」等國際重要會議聞名的香格里拉大酒店外，仍有諸如四季酒店（Four SeasonsHotel）、瑞吉酒店（The St. Regis）及麗晶大酒店（Regent Singapore）等多家飯店。

新加坡政府最近把香格里拉大酒店（Shangri-LaHotel）周邊地區，從10日到14日劃設為「特別活動區」。「特別活動區」涵蓋烏節路與東陵路一帶區域，屬於新加坡知名購物商圈一部分，觀光人潮聚集。

川金會：美國北韓互別苗頭（中央社記者黃自強新加坡9日專電）川金會12日在新加坡聖淘沙嘉佩樂酒店舉行，兩人下榻飯店雖仍未公布，但以烏節路周邊劃設特別活動區範圍觀察，川普也許入住香格里拉大酒店，金正恩以瑞吉酒店可能性最大。

由於聖淘沙嘉佩樂酒店（Capella Hotel）已被宣布是舉辨美國總統川普與北韓領導人金正恩會面場所，媒體關注焦點則轉移到兩人竟究居住在那一間飯店。

新加坡媒體普遍預料川普下榻香格里拉大酒店，主要原因也是基於這家飯店雖位於烏節路商圈，但需從大路轉進斜坡，位置相對隱蔽。香格里拉大酒店承辦大型國際會議的維安能力，禁得起高強度維安檢驗。

金正恩下榻飯店方面，不乏有媒體推測可能會住在近新加坡河河口、雄偉的新古典風格5星級富麗敦酒店（The Fullerton Hotel）。

不過，富麗敦酒店並非位於新加坡劃設的「特別活動區」，位於「特別活動區」的六星級飯店瑞吉酒店，最近加裝13架流動監視器，強化飯店維安能力，新加坡媒體因此點名瑞吉酒店可能將會接待金正恩。

研究東南亞區域政治的捷克中歐政治經濟研究所所長鄭宇欽指出，瑞吉酒店曾接待諸多造訪新加坡外賓，中國國家主席習近平於2015年「馬習會」到訪新加坡期間，習近平夫婦就是住在瑞吉酒店，這也說明這家飯店仍有足夠維安能力，不致有維安顧慮。

另有熟悉新加坡區域安全學者分析，川金會即將舉行，新加坡只有劃設兩個特別活動區，除嘉佩樂酒店是會面地點，將南部島嶼聖淘沙劃入特別活動區外，位於烏節路與東陵路一帶區域的特別活動區飯店數目有限，兩位領導人應只有下榻在這個區域內。

尤其，富麗敦酒店位於金融商圈，如劃設為特別活動區，進行交通管制，可能造成金融商圈交通壅塞。烏節路與東陵路一帶區域雖屬購物商圈，卻只屬於購物商圈一小部分，不致干擾到觀光與購物人潮，影響層面較低。

川金會舉辦一波三折，最後終於起死回生，兩人確認12日在新加坡聖淘沙嘉佩樂酒店舉行高峰會。兩人下榻地點仍未對外公布。（編輯：陳俊碩）1070609