史瓦帝尼王子畢業 實踐同學讚人好有親和力

實踐大學今天舉行106學年度畢業典禮，今年畢業生中，有台灣邦交國之一的史瓦帝尼王國王子班柯希（Benkhosi Dlamini），也讓這場畢業典禮格外受到矚目，包括包括副總統陳建仁、史瓦帝尼王國的國王恩史瓦帝三世（H.M. King MswatiⅢ）、莫查王妃（H.R.H.Inkhosikati LaMotsa）等人參加。

實踐大學指出，班柯希在大學就讀4年期間，同時在華語中心學習中文，除了參與學系安排的教學活動，也曾拍攝微電影介紹在台灣的生活點滴，並參加社團及跨校活動介紹史瓦帝尼。

班柯希畢業後也決定繼續留在實踐大學攻讀碩士學位，並將參與銀行實習。

就讀實踐大學企業管理學系全英語國際企業組的班柯希相當受到同學喜愛，同學們受訪時說，班柯希人真的很好，非常有親和力，跟他相處不會有壓力，很願意跟同學交心。

跟班柯希是好友的鄭同學指出，班科希平常喜歡打籃球、聽音樂，除了會聽史瓦帝尼的本土音樂外，也很喜歡嘻哈音樂。

鄭同學指出，班柯希也很喜歡到陽明山晨跑、健走，班柯希日前到金門觀光後，回來後也表達很喜歡金門這個有特色的地方。

鄭同學說，班柯希還邀約同學們到史瓦帝尼玩，並大力稱讚史瓦帝尼的雞肉全世界最好吃，希望他們有機會品嚐。（編輯：陳怡璇/黃瑞弘）1070609