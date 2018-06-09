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世足賽H組分析／日本陣前換帥　哥倫比亞J羅領軍往前衝

記者吳政紘／綜合報導2018/06/09 11:26
▲日本隊乾貴士與瑞士隊Stephan Lichtsteiner爭球。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本隊乾貴士與瑞士隊Stephan Lichtsteiner爭球。（圖／美聯社／達志影像）

世足賽倒數H組，「不死鳥」日本隊與哥倫比亞，自然是這組最受矚目的兩大國，尤其哥國上屆搶進8強，日本隊則是一直都是亞洲強權，兩隊都讓國人關心。

日本隊在賽前反而換掉主帥Vahid Halilhodžić，他曾率領阿爾及利亞殺進世界盃16強賽，是很有經驗的教練，但日本隊選擇換了2008年亞足聯最佳教練，前大阪飛腳的西野朗擔任總教練，也跌破眾人眼鏡。

日本隊這樣做，不但示範了兵家大忌，對於球員的掌握程度跟國際賽經驗反而成為比賽關鍵，就長友佑都、本田圭佑、長谷部誠、香川真司等國際賽經驗豐富的球員來說，或許要適應還要看臨場發揮。

不過日本隊改變過去的「傳球足球」，以攻擊為主的戰法，岡崎慎司、山口瑩、乾貴士等好手都要加入攻擊陣容，以目前狀況來說，原口元氣十分被看好可以突圍。

但日本隊畢竟還是要靠本田圭佑跳出來得分，期待日本隊今年世界盃的改變。

哥倫比亞則讓人不擔心，擁有「Ｊ羅」JAMES Rodríguez（哈梅斯），「老虎」Radamel FALCAO等率領的強力軍團，很有機會以分組第一方式晉級，哥國不缺有天分的球員，也很會得分，就看能否再度延續上屆世界盃的驚奇。

波蘭絕對是這組最令人擔心的對手，不過他們自2006年後，睽違12年又再次重返世界盃，最主要是得分技巧組織能力高，歐洲預賽10場進28球，在面對丹麥、蒙地內哥羅，都能輕鬆過關。

拜仁慕尼黑主將Robert Lewandowski,當然是不可或缺的球員，預賽他一人拿下16分，不過守備上全隊還要加強，才有機會搶進4強。

非洲強國塞內加爾曾在2002年日韓世足賽搶進8強，全隊最強主將是利物浦的前鋒Sadio Mané，超強力進攻集團，也讓他們在非洲預賽輕鬆過關 ，速度與身體素質還是塞內加爾強項，看來弱點不大，有機會成為黑馬球隊。

 

關鍵字世界盃世足賽日本哥倫比亞本田圭佑
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