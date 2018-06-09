老幼共彩繪慶端午　世代共融享喜樂

慈濟護理之家、日照中心長輩，8日與潭子新興國小26位畢業生攜手「老幼共學」，共同完成龍舟圖案及亮片彩繪裝飾，做為長者的紀念，讓小朋友留下深刻的印象，也是最有意義的畢業禮物。
逾30位慈濟護理之家與日照中心長者一早齊集大廳，新興國小五年級太鼓隊小朋友以振奮人心的鼓聲，為活動揭開序幕。畢業班級帶動唱演出後，展開「老幼共學」。阿公、阿嬤拿起彩色筆，或是在小朋友幫忙下握筆，或是各自在印有龍舟的圖畫紙上著色，之後再妝點各式亮片。過程中，孩子主動與長輩們聊天，陳禾青同學稱讚阿公「很帥」，也很開心能有機會服務老人家，祝福他健康快樂!阿公雖然無法順利表達，仍摸摸孩子的頭，無聲互動很有愛。
熱鬧的場面讓長輩們開心的展露笑顏，阿公、阿嬤說，這些都像自己的孫子一樣，他們來我們好開心。完成的圖畫上有孩子、長輩的共同簽名，護理之家王玉茹督導表示，將把畫作放在長輩住房做為紀念，讓他們感受延續的溫馨。
護理之家社工師林翊嘉表示，孩子除了表演讓長輩開心之外，也與他們一同完成作品，互動過程中就像每個人小時候陪伴自己的阿公、阿嬤一樣，相信不管在孩子或是在長輩心中都會是一個最棒的回憶。
新興國小周文杰校長指出，畢業考後，學校為畢業班級同學安排包含：生態之旅、知性之旅等系列活動，感謝慈濟護理之家讓孩子有服務與付出的機會，給阿公阿嬤們開心、快樂，就是孩子最有意義的畢業禮物。