NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈外媒爆料　新iPhone這天開賣女童抓傷同學　10指被剪見血見肉8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

老幼共彩繪慶端午　世代共融享喜樂

記者黃玿琮／台中報導2018/06/09 11:31
▲老少共同完成龍舟畫彩繪後，都相當高興。（圖／台中慈濟醫院提供2018.6.8）
▲老少共同完成龍舟畫彩繪後，都相當高興。（圖／台中慈濟醫院提供2018.6.8）

慈濟護理之家、日照中心長輩，8日與潭子新興國小26位畢業生攜手「老幼共學」，共同完成龍舟圖案及亮片彩繪裝飾，做為長者的紀念，讓小朋友留下深刻的印象，也是最有意義的畢業禮物。

逾30位慈濟護理之家與日照中心長者一早齊集大廳，新興國小五年級太鼓隊小朋友以振奮人心的鼓聲，為活動揭開序幕。畢業班級帶動唱演出後，展開「老幼共學」。阿公、阿嬤拿起彩色筆，或是在小朋友幫忙下握筆，或是各自在印有龍舟的圖畫紙上著色，之後再妝點各式亮片。過程中，孩子主動與長輩們聊天，陳禾青同學稱讚阿公「很帥」，也很開心能有機會服務老人家，祝福他健康快樂!阿公雖然無法順利表達，仍摸摸孩子的頭，無聲互動很有愛。

熱鬧的場面讓長輩們開心的展露笑顏，阿公、阿嬤說，這些都像自己的孫子一樣，他們來我們好開心。完成的圖畫上有孩子、長輩的共同簽名，護理之家王玉茹督導表示，將把畫作放在長輩住房做為紀念，讓他們感受延續的溫馨。

護理之家社工師林翊嘉表示，孩子除了表演讓長輩開心之外，也與他們一同完成作品，互動過程中就像每個人小時候陪伴自己的阿公、阿嬤一樣，相信不管在孩子或是在長輩心中都會是一個最棒的回憶。

新興國小周文杰校長指出，畢業考後，學校為畢業班級同學安排包含：生態之旅、知性之旅等系列活動，感謝慈濟護理之家讓孩子有服務與付出的機會，給阿公阿嬤們開心、快樂，就是孩子最有意義的畢業禮物。

關鍵字台中慈濟護理之家新興國小畢業禮物彩繪龍舟
海洋委員會　慶祝世界海洋日活動藝術成果展演　豐陽雩舞葫蘆墩演出

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan