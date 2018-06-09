老幼共彩繪慶端午　世代共融享喜樂

慈濟護理之家、日照中心長輩，8日與潭子新興國小26位畢業生攜手「老幼共學」，共同完成龍舟圖案及亮片彩繪裝飾，做為長者的紀念，讓小朋友留下深刻的印象，也是最有意義的畢業禮物。

逾30位慈濟護理之家與日照中心長者一早齊集大廳，新興國小五年級太鼓隊小朋友以振奮人心的鼓聲，為活動揭開序幕。畢業班級帶動唱演出後，展開「老幼共學」。阿公、阿嬤拿起彩色筆，或是在小朋友幫忙下握筆，或是各自在印有龍舟的圖畫紙上著色，之後再妝點各式亮片。過程中，孩子主動與長輩們聊天，陳禾青同學稱讚阿公「很帥」，也很開心能有機會服務老人家，祝福他健康快樂!阿公雖然無法順利表達，仍摸摸孩子的頭，無聲互動很有愛。