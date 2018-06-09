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NBA／柯瑞狂飆37分　勇士痛擊騎士完成連霸

記者黃建霖／綜合報導2018/06/09 11:32
▲Stephen Curry(左)在總冠軍賽第4戰有出色發揮。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry(左)在總冠軍賽第4戰有出色發揮。（圖／美聯社／達志影像）

NBA總冠軍賽在今(9)日進行第4戰，前3場比賽取得聽牌的勇士，此役靠著超級射手Stephen Curry(柯瑞)的彈無虛發的神勇表現，個人單場投進7顆三分、狂轟37分，最終以108:85擊敗騎士、順利完成連霸。

不同於去年同樣在0:3落後時於第4戰的大反撲，騎士這一場開賽防守端就做得不好，讓勇士隊首節就下起了三分雨外線，第1節結束時就以34:25領先；雖然第2節在LeBron James和JR Smith的發揮下，他們得以稍微追近比分，但勇士在Curry半場就砍進20分，也幫助球隊維持住61:52的優勢。

第3節一開始勇士在打出一波6:0的小高潮，騎士雖然換上Rodney Hood和Jeff Green等替補球員試圖挽回頹勢，但在防守方面他們仍無法阻止勇士射手的輪番進球，雙方分差也拉開到21分，勇士靠著該節的攻勢基本鎖定了冠軍。

比賽剩下4分多鐘左右時，James被教練團換下場，雖然全場球迷高呼MVP來肯定他整個賽季的傑出表現，不過這也代表騎士最終直落四遭到對手橫掃，只能眼睜睜看著對手抱走冠軍盃。

自從2013年賽季的熱火之後，NBA這幾年沒有球隊能完成連霸，而勇士今天順利奪冠後，也成為千禧年之後唯3支能完成衛冕的球隊。

而除了Curry以外，「KD」Kevin Durant也拿下20分、12籃板、10助攻的「大三元」表現；而本戰飆進3記外線的Andre Iguodala，則砍下了11分。

https://www.nownews.com/news/20180609/2768567

關鍵字勇士騎士nbacurry
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