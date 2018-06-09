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炎夏高溫難耐 寒士獲贈隨身風扇抗暑

中央社2018/06/09 11:23
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）連日高溫，新竹市議會副議長許修睿認捐240個可隨身攜帶的消暑電風扇，贈給人安基金會新竹平安站，希望能讓寒士們在炎炎夏日消暑，降低中暑機會。

許修睿今天受訪表示，近日氣溫持續升高，寒士對於氣候高溫較沒有抵禦的能力，只能找尋騎樓、公園等陰涼區預防中暑；另也有不少弱勢族群擔任臨時工人，要長期曝曬在豔陽下，恐成為高溫傷害的危險族群。

因此，許修睿在得知人安基金會新竹平安站正在募集端午抗暑健康包，要發放給寒士的夏日降溫消暑電風扇，趕緊認捐240個，希望幫助寒士抵抗高溫，減少中暑、熱傷害的機會。

許修睿說，中華文化的端午節日，除了具有節氣的意義外，往往也是家人相聚的時刻，希望透過拋磚引玉捐風扇，帶動社會大眾的愛心，把小愛串聯起來化成大愛，送給新竹城市需要幫助的人。

新竹平安站長林俊智表示，端午節即將到來，人安基金會新竹平安站將於6月15日舉辦端午賀節活動，邀請240位寒士齊聚，感受團圓同樂的歡樂氣息。

林俊智說，為防範寒士夏日中暑與路倒，活動當天除發放應節粽子外，也加發內含口罩、清潔沐浴用品與夏日降溫消暑隨身電風扇的「健康包」，助寒士預防夏日高溫，盼社會大眾挹注愛心，支持寒士慶端午。（編輯：李錫璋）1070609

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