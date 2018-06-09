炎夏高溫難耐 寒士獲贈隨身風扇抗暑

（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）連日高溫，新竹市議會副議長許修睿認捐240個可隨身攜帶的消暑電風扇，贈給人安基金會新竹平安站，希望能讓寒士們在炎炎夏日消暑，降低中暑機會。

許修睿今天受訪表示，近日氣溫持續升高，寒士對於氣候高溫較沒有抵禦的能力，只能找尋騎樓、公園等陰涼區預防中暑；另也有不少弱勢族群擔任臨時工人，要長期曝曬在豔陽下，恐成為高溫傷害的危險族群。

因此，許修睿在得知人安基金會新竹平安站正在募集端午抗暑健康包，要發放給寒士的夏日降溫消暑電風扇，趕緊認捐240個，希望幫助寒士抵抗高溫，減少中暑、熱傷害的機會。