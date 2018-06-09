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他問女友私處有菸味　意外釣出小王現身

編輯中心／綜合報導2018/06/09 11:52
▲一名網友在臉書「 KL 吹水站」 PO 文詢問，與自己女友恩愛的時候，聞到對方私處有菸味該怎麼辦，沒想到意外釣出女友及小三。（圖／NOWnews資料照）
▲一名網友在臉書「 KL 吹水站」 PO 文詢問，與自己女友恩愛的時候，聞到對方私處有菸味該怎麼辦，沒想到意外釣出女友及小三。（圖／NOWnews資料照）

一名馬來西亞的男網友日前在臉書社團 PO 文，自己沒有抽菸習慣，卻在跟女友恩愛時，在對方的私密處聞到煙味。貼文一出，居然在同社團引出女友及小王，網友紛紛留言「比連續劇還精彩」。

原 PO 在臉書「 KL 吹水站」 PO 文表示，自己是一個不抽菸的人，但是在與女友恩愛的時候，卻聞到私處有菸味，懷疑「他的 X 魚是不是給別人舔過了」。

令人驚訝的是，發文不到 1 個小時，有名網友表示「剛才有人舔了我的 X 魚卻說有菸味，可是他沒有抽菸，我該怎麼樣回答他，在線等。」

接著更誇張的是，偷吃的小王疑似也來社團 PO 文，自己剛剛邊抽菸邊舔別人女友的下體，但是對方的男友是沒有抽菸的「我要怎麼救他？在線等」。

3 人的貼文引起網友熱烈討論，紛紛留言「天啊，綠得太明顯」、「哪裡的鮑這麼好吃」、「比連續劇還要精彩」、「我幫忙取好名字了，『煙燻 X 魚』」。


▲網友在臉書「 KL 吹水站」 PO 文詢問，與自己女友恩愛的時候，聞到對方私處有菸味，意外釣出女友及小三。（圖／翻攝自 KL 吹水站）


▲原 PO 文意外釣出女友回文。（圖／翻攝自 KL 吹水站）


▲相當戲劇化地，小王也被原 PO 釣出。（圖／翻攝自 KL 吹水站）

關鍵字下體私處女友小王抽煙
散布香蕉假照片　國民黨道歉被嗆爆哈韓族歡呼　台韓互惠月底啟用

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