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中央社

網購帶動中國精品市場復甦 銷量年增或逾2成

中央社2018/06/09 11:46
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北9日電）紐約時報8日報導，網購風潮已帶動日趨萎靡的中國精品市場。國際管理諮詢機構貝恩策略顧問公司預估，中國精品銷量今年可望有超過2成的成長，最高將帶動全球精品市場8%的成長。

總部位於美國波士頓的貝恩策略顧問公司（Bain &Company）日前公布報告，預估中國精品銷量今年將有20至22%的成長。

紐時分析，隨著經濟放緩以及由中國國家主席習近平領導的反腐敗運動，中國消費者不願在「實體店面」揮霍大筆錢財。此外，中國精品消費者往往更年輕，且深受社群媒體影響，網購精品因而在中國蔚為風潮。

另一方面，北京當局2016年末實施資本管制，使人們更難將資金轉移到海外，必須在國內尋找新的花錢方式。於此同時，中國政府開始打擊「海外代購」，並在去年12月削減近200種消費品分類的進口關稅。

上述因素成為中國消費者直接網購精品的誘因。

據報導，許多精品品牌為此一改過去在中國的定價策略，努力迎合當地消費者。包括透過通訊軟體與消費者溝通、與當地的明星和網紅合作，甚至提供「白手套送貨人員」的額外服務，藉此複製出「老派」購物體驗。

除了中國，貝恩今年的報告也顯示，走弱的美元提升遊客美國精品市場銷售額；中國以外的亞洲市場銷售數字也預計會有9%到11%的成長；走強的歐元則降低遊客的消費信心，恐怕將對歐洲精品市場產生重大影響。（編輯：繆宗翰/楊昇儒）1070609

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