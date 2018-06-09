法曹協會評選10大司法新聞 慶富案居首

統計結果顯示，「慶富案」「李明哲案」「馬英九洩密案」「陳師孟」「共諜案」分居前5名；第6至10名分別為「大巨蛋案」「三中案」「孫安佐案」「法官性騷擾」「同婚釋憲」。

台灣法曹協會指出，資料分析對象包括中央社、自由時報、蘋果日報、聯合報、中國時報，時間自民國106年6月1日到今年5月31日，量化指標包括每則新聞的版面、字數、有無照片、總則數等。

（中央社記者蕭博文台北9日電）台灣法曹協會今天公布過去一年的10大司法新聞，依版面、字數、則數等指標進行量化，結果顯示「慶富案」「李明哲案」「馬英九洩密案」「陳師孟」「共諜案」分居前5名。

曾任司法院副院長的法曹協會理事長蘇永欽致詞時表示，人民對司法信任度偏低，希望透過司法新聞關注度的研究，做為幫助民眾得到更好的司法資訊、司法新聞的基礎，進而消除不信任，縮短認知差距。

創會理事長高育仁則說，大眾透過媒體形成對司法事件的觀感與情緒，往往與真實的訴訟過程有所出入，包括司法實務人員、媒體與社會大眾應共同努力拉近差距。

法務部政務次長陳明堂表示，司法新聞範圍應界定清楚，例如監察委員陳師孟關於前總統陳水扁案件的報導應屬於司法周邊、花邊，而檢察官與法務部針對一二審輪調互相攻擊，其實屬於司法新聞，卻不在評選之列。

律師李永然也認為，民眾對司法的印象來自司法新聞，因此司法新聞一定會影響民眾對司法的信心，若報導偏頗，民眾即會因為接受不正確的訊息而形成偏頗的印象。

司法院優遇大法官蔡清遊則指出，研究顯示刑事案件在重大司法新聞比例不低，可能與民眾口味重鹹有關，對刑事案件比較有興趣，反之關於司法政策的新聞則比較不受民眾關注。（編輯：李錫璋）1070609