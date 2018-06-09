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重大刑案頻傳　中市警邀各界行業舉行建立安全環境座談

記者鄧力軍／台中報導2018/06/09 12:40
▲台中市警局各分局邀請各界行業舉辦「建立安全環境」座談會，警民合作保障市民安全（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.06.09)
▲台中市警局各分局邀請各界行業舉辦「建立安全環境」座談會，警民合作保障市民安全（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.06.09)

鑑於日前發生多起社會矚目之重大案件，臺中市政府警察局局長楊源明召集相關單位開會研擬防制對策，並要求各分局強化各項治安作為，及協調大型賣場、百貨業者及公共空間管理者，擴大舉辦座談會，請業者提升自我管理能力，與警方保持密切聯繫，建立通報聯繫機制，強化停車場重要出入口安全，以消弭治安死角。

台中市各分局6月5日至8日邀集大型賣場、百貨業者及公共空間（附設有立體、地下停車場之演藝廳、展覽館、醫院、飯店、餐廳、遊樂場、學校等公、私營場所）管理者辦理「建立安全環境座談會」計19場，參加行業代表人數計269人，警方於會中宣導應建置完善錄影監視系統、照明及安全警鈴等環境安全設備，消除治安死角，並調整安全人員機動巡查頻率，對個別婦女注意安全引導，以提升管理空間之安全防護。

另運用各種案例宣導防竊、防搶觀念，部分與會行業代表亦就其環境安全設備規劃與警方進行意見交流，建立通報聯繫窗口，各賣場、百貨及公共空間場所亦將配合警方實施安全環境檢測，以有效保障顧客人身安全。

此外，台中市警局提醒市民朋友，平時應注意下列事項：一、選擇妥適處所停車：（一）離開車子立即上鎖，貴重物品不放車內。（二）裝設汽、機車防竊設備（大鎖、暗鎖、排檔鎖、方向盤鎖、GPS衛星定位防竊）。（三）慎選停車位置，選擇有保全管理、有錄影監視鏡頭拍攝位置、燈光明亮處所停車，儘量避開陰暗、樑柱附近、或偏僻死角位置停車。（四）於自家住宅或營業場所之防火巷、視野死角、陰暗角落、停車位置等加裝自動感應照明設備。

二、開車注意可疑：（一） 開車前(含繳費前)，應注意有無可疑人士尾 隨或於停車位置附近逗留。（二）上車後，立即按下中控鎖，將車門鎖上。（三）遇陌生人士攔車或發現車窗夾有物品，勿停車或搖下車窗，請立即駛往安全處所並請保全人員協助。（四）停車位置偏僻或深夜時段，婦女1人者，可洽賣場服務人員、保全人員(或停車場管理人員)陪同前往取車。

三、危機應變：（一）  遇到歹徒，應往人潮眾多處所逃跑及大聲呼救。（二）遭歹徒挾持後，應保持冷靜，記住歹徒容貌、特徵（身高、口音、穿著、交通工具等）。（三）保命優先，評估自身防衛能力，莫為財物反抗，或激怒歹徒以免受到傷害。（四）設法安撫歹徒，與之攀談及周旋，降低歹徒戒心，伺機逃跑或大聲呼救。
 

關鍵字建立安全環境座談會台中市警察局楊源明重大刑案犯罪預防
藝術成果展演　豐陽雩舞葫蘆墩演出海科大女舍夜驚魂　警鎖定對象查緝

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