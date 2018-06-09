熱門股─蘋果新品H2亮相 GIS業績看旺

上半年雖是淡季，但 GIS-KY 業成 (6456-TW)5 月營收持續增溫，已連續 4 個月成長，單月營收 80.06 億元，月增 0.88%，年增 1.31%，為今年單月次高；下半年在蘋果新品亮相下，市場預期拉貨動能可望自 8 月啟動，營運高峰將落在第 4 季，基本面題材加上近期整理過後，推升股價走揚，周線上漲 12.31%。

業成累計前 5 月合併營收 378.68 億元，年增 14.34%，今年上半年較淡，下半年的營運將比上半年好，全年成長幅度還要看客戶新品的銷售狀況，預期 8 月後出貨動能將往上爬升，預估營運高峰將落在 10 月、11 月。