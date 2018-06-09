NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈女童抓傷同學　10指被剪見血見肉民進黨彰化縣黨部　新舊任主委交接8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

熱門股—信昌電營收連3月攻頂 股價單周大漲35%

鉅亨網2018/06/09 12:07
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

MLCC 供給缺口到 2019 年都無解，連帶上游 MLCC 粉末也是同樣供不應求，信昌電 (6173-TW)5 月營收月增 24%，飆高到 4.89 億元，再創歷史新高，也是連續 3 個月創新高，推升單周股價大漲 35%，衝破百元大關，同創掛牌新高。

信昌電主要產品為晶片電容、晶片電阻、介電陶瓷粉末、半導性陶瓷電容瓷片、二極管及線圈，其中 MLCC 介電陶瓷粉末產品是國內唯一一家有自製研發能力，產能為全球前兩大，隨著去年起 MLCC 價格一路上漲，信昌電也直接受惠，今年第 1 季 MLCC 營收佔比已達到 45%。

累計信昌電今年前 5 月營收為 18.3 億元，年增率 46%，已經超過去年前 7 月營收的 17.83 億元。

法人指出，信昌電也趁著這波漲價趨勢，大舉增加工業、車用及航太等特殊規格產品，因此規劃了 3 年擴產計畫，將鎖定介電粉末、MLCC、晶片電阻和電感等，以優化產品組合，以帶動產品平均售價和毛利率上升。

法人分析，如果 MLCC 續漲價，信昌電的 MLCC 粉末也會提高集團以外客戶的出貨比重，將有利於營運持續走揚。

 

信昌電日 K 線圖

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字mlcc粉末信昌電營收headline
熱門股─大立光5月業績亮麗...熱門股─蘋果新品H2亮相 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan