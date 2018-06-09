熱門股—信昌電營收連3月攻頂 股價單周大漲35%

MLCC 供給缺口到 2019 年都無解，連帶上游 MLCC 粉末也是同樣供不應求，信昌電 (6173-TW)5 月營收月增 24%，飆高到 4.89 億元，再創歷史新高，也是連續 3 個月創新高，推升單周股價大漲 35%，衝破百元大關，同創掛牌新高。

信昌電主要產品為晶片電容、晶片電阻、介電陶瓷粉末、半導性陶瓷電容瓷片、二極管及線圈，其中 MLCC 介電陶瓷粉末產品是國內唯一一家有自製研發能力，產能為全球前兩大，隨著去年起 MLCC 價格一路上漲，信昌電也直接受惠，今年第 1 季 MLCC 營收佔比已達到 45%。