熱門股—信昌電營收連3月攻頂 股價單周大漲35%

MLCC 供給缺口到 2019 年都無解，連帶上游 MLCC 粉末也是同樣供不應求，信昌電 (6173-TW)5 月營收月增 24%，飆高到 4.89 億元，再創歷史新高，也是連續 3 個月創新高，推升單周股價大漲 35%，衝破百元大關，同創掛牌新高。
信昌電主要產品為晶片電容、晶片電阻、介電陶瓷粉末、半導性陶瓷電容瓷片、二極管及線圈，其中 MLCC 介電陶瓷粉末產品是國內唯一一家有自製研發能力，產能為全球前兩大，隨著去年起 MLCC 價格一路上漲，信昌電也直接受惠，今年第 1 季 MLCC 營收佔比已達到 45%。
累計信昌電今年前 5 月營收為 18.3 億元，年增率 46%，已經超過去年前 7 月營收的 17.83 億元。
法人指出，信昌電也趁著這波漲價趨勢，大舉增加工業、車用及航太等特殊規格產品，因此規劃了 3 年擴產計畫，將鎖定介電粉末、MLCC、晶片電阻和電感等，以優化產品組合，以帶動產品平均售價和毛利率上升。
法人分析，如果 MLCC 續漲價，信昌電的 MLCC 粉末也會提高集團以外客戶的出貨比重，將有利於營運持續走揚。
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