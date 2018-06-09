熱門股—股東會行情吹號角 協易機強漲創近5個月新高

沖床製造大廠協易機 (4533-TW) 近來受惠股東會行情，股價提前吹響號角，周四 (7 日) 跳空開高直奔漲停後，周五 (8 日) 也在買盤進駐下，上漲超過 2%，終場以 13.1 元作收，創近 5 個月新高，並收復所有短天期均線，股價周漲幅超過 15%。

協易機目前為全球前十大沖床大廠，原先營收大部分來自小型沖床，不過，面臨中國、印度與韓國的強烈競爭後，2016 年轉型做中大型伺服沖床，並於去年陸續打入 Tier 1 國際車廠，包含戴姆勒集團的 Benz，還有福斯集團 Volkswagen 以及 Lexus 等，但也因伺服沖床產品與高單價客製化訂單增加，營運成本大幅提升，導致去年毛利表現明顯下滑。